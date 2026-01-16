Los beneficios del jugo verde: colágeno y salud digestiva en un vaso

Los jugos verdes se han consolidado como los mejores aliados para depurar el organismo y estimular la producción natural de colágeno. Esta bebida es una forma fácil y eficaz de aumentar la ingesta de nutrientes esenciales provenientes de vegetales y frutas, como la espinaca, el kiwi y la manzana verde.

Es fundamental aclarar un mito común: el cuerpo humano ya posee sus propios filtros naturales, el hígado y los riñones. Sin embargo, este jugo para producir colágeno aporta fitonutrientes y altas dosis de vitamina C necesarias para que estos procesos fisiológicos funcionen al 100%. Además, la vitamina C del kiwi mejora significativamente la absorción de hierro presente en las espinacas.

Esta combinación es clave para fortalecer el colágeno, una proteína que representa el 30% de las proteínas totales de nuestro organismo y es vital para la salud de la piel, huesos, tendones y cartílagos. Según un estudio publicado por la revista Nutrients, el colágeno constituye el 80% del peso seco de la piel humana.

Superalimentos: beneficios de los ingredientes clave

Los ingredientes de este batido verde están seleccionados estratégicamente para nutrir las células desde el interior:

Pepino: Aporta sílice , un compuesto esencial para la formación de colágeno y la elasticidad dérmica.

Aporta , un compuesto esencial para la formación de colágeno y la elasticidad dérmica. Espinacas: Ricas en antioxidantes que protegen contra el daño celular y facilitan la regeneración de tejidos.

Ricas en que protegen contra el daño celular y facilitan la regeneración de tejidos. Limón: Actúa como un potente antioxidante que mejora la síntesis de proteínas.

Actúa como un potente antioxidante que mejora la síntesis de proteínas. Manzana Verde: Aporta pectinas que actúan como prebióticos para la microbiota intestinal .

Aporta que actúan como prebióticos para la . Kiwi: De acuerdo con la Universidad de Harvard , su alto contenido de fibra y cristales naturales mejora la función intestinal y la digestión.

De acuerdo con la , su alto contenido de fibra y cristales naturales mejora la y la digestión. Semillas de Chía: Añaden ácidos grasos omega-3, ideales para reducir la inflamación y combatir el envejecimiento prematuro.

Un estudio en Science Direct revela que las pectinas de la manzana tienen una fuerte acción bacteriostática, mejorando el entorno de la flora intestinal.

Receta del poderoso jugo verde para la piel

La combinación de vitamina C del kiwi y el hierro de la espinaca en este jugo verde potencia la regeneración de los tejidos y la salud dérmica. Crédito: Shutterstock

Esta es una receta práctica de jugo detox para rejuvenecer tu piel y mejorar la salud digestiva.

Ingredientes:

1 taza de espinaca fresca

1 pepino mediano

mediano 1 manzana verde

1 kiwi maduro

maduro El jugo de 1 limón

1 tallo de apio

1 cucharada de semillas de chía

1 taza de agua mineral

Preparación Paso a Paso:

Para comenzar con la elaboración de este nutritivo jugo verde, el primer paso fundamental consiste en lavar y desinfectar profundamente todos los vegetales y frutas para eliminar cualquier residuo. Una vez limpios, se debe pelar el kiwi y trocear la manzana verde (manteniendo su piel para conservar la fibra), el pepino y el apio en piezas pequeñas, lo que facilitará un licuado homogéneo y rápido.

Luego, se introducen todos los ingredientes en el vaso de la licuadora, incorporando la cucharada de semillas de chía y el agua mineral. Es el momento de procesar la mezcla a potencia media-alta hasta lograr una textura suave y sin grumos que sea agradable al paladar. Para finalizar, es vital optar por el consumo inmediato de la bebida; esto garantiza que la vitamina C y los fitonutrientes no se oxiden al contacto con el aire, permitiendo que tu cuerpo aproveche al máximo todas las propiedades antioxidantes y regenerativas.

