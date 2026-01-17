El tiempo de hoy en Chicago para este sábado 17 de enero

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Por esta razón, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 17 de enero.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 21 grados Fahrenheit (-6ºC) y una mínima de 10 grados Fahrenheit (-12ºC) . Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 3ºF (-16ºC) de máxima y 3ºF (-16ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 65 durante la primera parte del día y del 55 durante la noche. Además, Asimismo, se prevén cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 17.4 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:15 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:47 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos cielos cubiertos con alguna precipitación aislada. La temperatura máxima estimada será de 21 grados Fahrenheit (-6 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 3 (-16ºC). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 80% por la mañana, 55% por la tarde y 80% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es aconsejable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima