¿Más dañino que la sal? El alimento que está agotando tus riñones

Sería sencillo culpar a un solo alimento del daño que produce en algún órgano del cuerpo, pero la realidad es un poco más compleja. En materia de alimentación, no se puede hablar de un “enemigo” único de los riñones; sin embargo, las carnes rojas, por su alto contenido de proteínas y minerales, sobrecargan el trabajo de este vital órgano, poniéndolo en riesgo.

Un estudio publicado por la revista especializada Frontiers in Nutrition revela un aumento significativo en la carga de enfermedad renal crónica (ERC) atribuible al consumo de carne roja entre 1990 y 2021. Las tasas de mortalidad y los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) han crecido, especialmente en regiones con desarrollo socioeconómico alto y medio.

Cifras globales: un panorama preocupante

Tus riñones no duelen hasta que es demasiado tarde. Protégelos hoy moderando el consumo de carnes rojas y eligiendo opciones más ligeras y naturales. Crédito: Shutterstock

Las cifras son contundentes: los investigadores descubrieron que hay un aumento continuo en la carga mundial de salud. Por ejemplo, Estados Unidos y China representan los países con el mayor número de muertes por ERC vinculadas al consumo de carne roja. A nivel regional, América del Sur presenta las tasas más altas de ASMR (tasa de mortalidad estandarizada) y ASDR (tasa de discapacidad estandarizada por edad).

La investigación destaca variaciones significativas en el consumo de carne roja a nivel mundial, influenciadas por factores culturales y económicos. Se observa una correlación positiva entre el índice de desarrollo socioeconómico (ID) y la incidencia de la enfermedad renal.

¿Cómo afecta el consumo de carne a tus riñones?

Mientras las nuevas guías 2025-2030 elevan el consumo de carne, la ciencia advierte: el exceso se vincula directamente con el riesgo renal y cardiovascular. La clave está en la diversificación para proteger tus riñones. Crédito: Shutterstock

La evidencia científica indica que consumir mayores cantidades de carne roja aumenta el riesgo de desarrollar ERC y enfermedad renal terminal. Este riesgo se atribuye directamente a tres componentes clave:

Altos niveles de hierro hemínico.

Elevado contenido de sodio.

Grasas saturadas.

Estos tres elementos se consideran factores que contribuyen al desarrollo de trastornos metabólicos y enfermedades relacionadas con la obesidad, como la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, que tienen, a su vez, un impacto directo en la función renal.

Es una mezcla de factores en la dieta que pueden “conducir a una vascularización renal deficiente, esteatosis e inflamación, aumentando así la incidencia de ERC“, explica el estudio.

Peligros en la cocción y factores de riesgo

¿Placer o riesgo? El exceso de hierro hemínico y grasas saturadas en las carnes rojas puede estar forzando a tus riñones a trabajar el doble de su capacidad. Crédito: Shutterstock

Además, al cocinar carne roja se producen “sustancias químicas nocivas como aminas aromáticas heterocíclicas, N-nitrosaminas, hidrocarburos aromáticos policíclicos y acrilamida, que pueden dañar la salud de los riñones”.

Otro de los hallazgos de los investigadores es que el envejecimiento de la población y el aumento en la incidencia de diabetes tipo 2 son mediadores clave que potencian el daño renal.

Desde 1990, la carga de ERC relacionada con el consumo elevado de carne roja ha aumentado continuamente y presenta un desafío significativo para la salud pública. Una comprensión más profunda de los factores contribuyentes es esencial para desarrollar intervenciones efectivas y promover una alimentación consciente.

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