4 vitaminas y suplementos que dañan el hígado, advierten médicos

Las vitaminas y suplementos alimenticios tienen el objetivo de optimizar la salud, sin embargo, no todo lo “natural” o aquello que lo parece es beneficioso. Especialistas médicos advierten que algunos suplementos pueden dañar el hígado, sobre todo cuando se consumen en exceso.

La doctora Alyssa Smolen, dietista registrada radicada en Nueva York y Nueva Jersey, que se centra en compartir consejos y recetas de nutrición, lo resume de forma clara: “Obtener demasiado de ciertas sustancias puede dañar la capacidad del hígado para desintoxicar el cuerpo de forma natural”.

El hígado es un órgano vital que cumple funciones clave, como procesar toxinas, metabolizar medicamentos y filtrar sustancias, por lo que cualquier sobrecarga puede tener consecuencias.

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4 vitaminas y suplementos que dañan el hígado

1. Vitamina B3

También conocida como niacina, la vitamina B3 es fundamental para el metabolismo y el control del colesterol. Sin embargo, en grandes cantidades puede resultar perjudicial.

La doctora Sarah Alsing, experta en nutrición y dietética, advierte que “puede dañar el hígado y afectar la coagulación, que es lo que previene el sangrado excesivo”. Aunque este suplemento tiene beneficios, como mejorar el perfil lipídico, su consumo debe ser controlado.

El problema surge principalmente cuando se ingiere en dosis altas, muchas veces a través de suplementos y no de alimentos.

2. Extracto de té verde

El extracto de té verde suele asociarse con la pérdida de peso y el bienestar general. No obstante, algunos especialistas han detectado efectos adversos.

El doctor Leann Poston, redactor médico y consultor, señala que este suplemento puede causar daño hepático en ciertos casos, aunque reconoce que “actualmente se desconoce la causa”.

Por su parte, la doctora Sarah Alsing explica que “es un ingrediente común en las pastillas para adelgazar”, lo que aumenta el riesgo de consumo excesivo sin que la persona lo note.

3. Vitamina A

La vitamina A es clave para la visión y el sistema inmunológico, pero también puede ser tóxica si se consume en cantidades muy superiores a las recomendadas.

El doctor Poston aclara que “las dosis de vitamina A que se encuentra dentro de la cantidad diaria recomendada no está asociada con daño hepático”. Sin embargo, advierte que niveles extremadamente altos “puede causar daño hepático agudo”.

Además, agrega que “el exceso de vitamina A puede dañar las células hepáticas especializadas, provocando cicatrices y lesiones en el hígado”. Este tipo de daño puede ser progresivo y difícil de detectar en etapas iniciales.

4. Cohosh negro: un suplemento bajo observación

El cohosh negro es un suplemento herbal utilizado frecuentemente para aliviar síntomas de la menopausia. Aunque su origen es natural, no está exento de riesgos.

La doctora Nesochi Okeke-Igbokwe, médica radicada en la ciudad de Nueva York que ejerce la medicina hospitalaria, advierte que el cohosh negro “ha sido vinculado con casos de lesiones hepáticas”. No obstante, también señala que se requieren más estudios para confirmar su nivel de toxicidad.

Esto pone en evidencia la importancia de no asumir que todos los productos herbales son seguros.

La clave está en la moderación

Los expertos coinciden en que el problema no suele ser el suplemento en sí, sino su uso inadecuado. Dosis elevadas, combinaciones innecesarias o consumo prolongado sin control pueden afectar el funcionamiento del hígado.

Por eso, antes de incorporar cualquier vitamina o suplemento a tu rutina, lo más recomendable es consultar con un profesional de la salud y respetar las dosis indicadas.

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