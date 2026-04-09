¿Cuánto dinero gana al día el Vaquero Desnudo de Times Square?

Convertirse en un ícono turístico en una de las zonas más transitadas del mundo puede ser más rentable de lo que parece. Ese es el caso del famoso ‘Vaquero Desnudo’ de Times Square, quien ha logrado transformar un acto callejero en un negocio millonario.

El personaje, cuyo nombre real es Robert John Burck, es un artista callejero estadounidense con un patrimonio estimado de $2 millones.

Su imagen –botas de vaquero, sombrero, ropa interior blanca y una guitarra estratégicamente colocada– lo ha convertido en una de las figuras más reconocibles de Nueva York.

Burck comenzó su carrera como músico callejero en 1997 en Venice Beach, California, pero fue al mudarse a Times Square donde encontró el escenario ideal.

Al inicio, sus ingresos eran inestables, pero un simple cambio marcó la diferencia: escribir la palabra “Tips” (propinas) en sus botas.

A partir de ahí, sus ganancias comenzaron a crecer de forma significativa.

Hoy en día, en jornadas con alta afluencia de turistas, puede generar más de $600 diarios solo en propinas.

Además, suele sugerir pagos de alrededor de $1 por cada foto que los visitantes se toman con él.

Aunque no todos pagan, el volumen de personas en la zona hace que el modelo funcione.

Su ingreso no se limita a la calle. A lo largo de los años, ha diversificado sus ganancias mediante licencias de su imagen, apariciones en medios, música y acuerdos comerciales.

En 2014, firmó un contrato de patrocinio con la marca Fruit of the Loom, lo que demuestra cómo su personaje trascendió el entretenimiento callejero para convertirse en una marca comercial.

También ha incursionado en la política, llegando a postularse para alcalde de Nueva York en 2009 y posteriormente para presidente de Estados Unidos en 2010 bajo una plataforma vinculada al movimiento Tea Party.

Su notoriedad también lo ha llevado a defender su imagen en tribunales.

En 2008, demandó a Mars Incorporated por el uso de un personaje similar al suyo en una tienda de M&M’s en Times Square, reclamando hasta $100 millones en daños. El caso terminó en un acuerdo confidencial.

A pesar de controversias y desafíos legales, el Vaquero Desnudo ha mantenido una presencia constante durante más de dos décadas, consolidando un modelo de negocio basado en creatividad, constancia y autopromoción.

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