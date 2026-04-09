Así van las votaciones en “La Casa de Los Famosos 6”, hoy 9 de abril

La octava semana de “La Casa de Los Famosos 6” trajo consigo dinámicas que están cambiando la estrategia del juego y, con la aplicación de la dinámica de la ruleta ayer, todos los participantes fueron incluidos en la placa de nominados a eliminación de cara a la próxima gala.

La única que está segura de no correr peligro esta semana es Laura G, quien se ganó el liderazgo de la semana. Todo parece indicar que el próximo en irse de la casa será un habitante del cuarto “Agua”.

¿Cómo van las votaciones en “La Casas de Los Famosos 6”?

De acuerdo a la información suministrada por Clary Castro, periodista del portal “La Opinión”, Laura Zapata está liderando las votaciones hasta el momento, junto a Celinee Santos, Curvy, Fabio Agostini, Luis Coronel y Josh.

Mientras que los que marchan en la parte media son: Kenny, El Divo, Caeli y Horacio. Esto quiere decir, que los tres que ocupan los últimos lugares son Yoridan Martínez, Kenzo y Stefano.

Evidentemente, estas posiciones pueden cambiar en los próximos días con el resto de las acciones que se ejecuten dentro del reality y una de esas dinámicas es la de salvación, algo que podría favorecer al “Team Tierra”.

Julia Argüelles afirma que la extrañarán en la casa

Tal como lo hizo cada uno de los que quedó eliminado en las primeras semanas, Julia Arguelles, la más reciente eliminada, habló sin “pelos en la lengua”. Aunque ninguno de los que está adentro se sintió mal con su salida, la “villana” afirmó que la van a extrañar cuando la casa esté en paz.

Este jueves, Julia sostuvo una entrevista con Clary Castro y contó mayores detalles de su participación y de su personaje en el reality.

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