Frío extremo en Nueva York: alerta de clima para los próximos días

Tras un fin de semana nevado y nublado, el frío extremo se impondrá en Nueva York y el área triestatal en los próximos días.

Al momento, los días más fríos de esta nueva ola de frío serán el martes y el miércoles, con temperaturas máximas que se mantendrían alrededor de los 20 grados F (-5°C).

La temperatura más baja registrada en la ciudad de Nueva York en lo que va del invierno ha sido de 10F (-7°C). Es probable que superemos esa marca el martes y el miércoles en la mañana y la noche, cuando se pronostican 16F (-9°C) y 18F (-8°C), respectivamente.

Mañana domingo se espera que sigan la nieve y la nubosidad, pero la temperatura diurna no será tan extrema, con una sensación térmica de 36F (2°C) en el día; pero sí en la noche: 19F (-7°C). Una zona de baja presión mar adentro podría provocar nevadas ligeras tan al oeste como Long Island y la costa de Nueva Jersey el domingo por la tarde y noche. NYC podría experimentar acumulaciones ligeras. El lunes, feriado de Martin Luther King, se perfila parcialmente soleado, con una sensación térmica de 26F (-3°C) en el día y 7F (-13°C) en la noche.

Esta última ola gélida llega en medio de un invierno mucho más frío de lo normal en la ciudad de Nueva York. Las temperaturas promedio de esta temporada han sido casi tres grados inferiores a lo normal. Esto contrasta fuertemente con la primavera, el verano y el otoño anteriores, durante los cuales la ciudad disfrutó de temperaturas ligeramente superiores a la media, comentó NBC News.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.