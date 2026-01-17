Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del sábado 17 de enero de 2026

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy sábado 17 de enero. El valor de los premios en efectivo suma un pozo de $2,700,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del sábado 17 de enero

Los números ganadores son: 09 13 17 20 21 23 27 35 38 40 42 44 53 56 60 64 68 74 75 79

Números ganadores de Numbers del sábado 17 de enero

Combinación mediodía: 09 00 04

Combinación noche: 02 08 05

Números ganadores de Win 4 del sábado 17 de enero

Combinación mediodía: 00 08 00 04

Combinación noche: 09 09 08 08

Números ganadores de Take 5 del sábado 17 de enero

Combinación mediodía: 10 15 22 24 38

Combinación noche: 13 24 27 33 38

Números ganadores de Cash4Life del sábado 17 de enero

Los números ganadores son: 17 37 48 55 57

Consejos para incrementar tus oportunidades de ganar la lotería

Ya se sabe que la lotería es un juego de azar y suerte, si bien hay algunas formas de conseguir mejorar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, es importante investigar y analizar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Algunos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al elegir los números que vas a jugar.

También, se aconseja jugar regularmente y jugar en diferentes sorteos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores mejoran sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se recomienda contar con un presupuesto que seguir fielmente. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría causar problemas financieros.

Estrategias para elegir tus números de lotería

Elegir números de lotería puede ser un desafío, pero existen algunas tácticas que pueden facilitar este proceso a la vez que hacen aumentar las posibilidades de ganar.

Una opción es basarse en la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados en sorteos previos y decantando tu elección por aquellos que son más frecuentes. Esto se apoya en la teoría de que los números que salen más veces en el pasado tienen una mayor probabilidad de ser sorteados de nuevo en el futuro.

Otra estrategia es usar un enfoque de números fríos y calientes, eligiendo números que no han sido sorteados previamente (números fríos) o números que han sido sorteados con frecuencia en un período corto (números calientes). Algunos jugadores prefieren combinar números fríos y calientes en un solo boleto.

Otra forma útil es usar sistemas de ruedas, que consisten en seleccionar grupos de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Esta técnica garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá más boletos ganadores.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero hay que seguir ciertos pasos para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no vivo en Nueva York?

Sí, podrás participar en la Lotería de Nueva York sin importar la residencia, siempre que superes los 18 años de edad.

