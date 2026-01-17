Varios heridos y personas sin hogar en el frío por fuego residencial en Queens, Nueva York

Diez personas resultaron heridas y varias más quedaron sin hogar en medio del frío después de que un fuego de grandes proporciones arrasara un edificio residencial esta madrugada en Queens (NYC).

El incendio, de tres alarmas, se desató alrededor de las 4:30 a.m. del sábado en un edificio en 1905 Flushing Avenue, Ridgewood. Más de 120 bomberos y personal de servicios de emergencia respondieron, reportó Daily News.

Cinco bomberos sufrieron quemaduras leves mientras combatían el incendio. Otras cinco personas también resultaron heridas. Todas fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento.

El subjefe del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), David Sims, describió el siniestro como un “incendio profundo y difícil de controlar”. Según el FDNY, los bomberos que respondieron a la emergencia encontraron un incendio de gran magnitud en una tienda hispana de neumáticos -Ecua Tire Shop- en la planta baja del edificio y el fuego se propagó rápidamente al 2do y 3r piso.

“Cuando se quema caucho, como en un incendio de neumáticos, es un incendio profundo. Se le echa agua, pero sigue ardiendo”, declaró Sims a ABC News alrededor de las 9:30 a.m. “Hemos bombeado cientos de miles de galones de agua y aún no está controlado. Estaremos aquí un buen rato”.

Inicialmente los bomberos intentaron combatir el fuego desde el interior, pero debido a un derrumbe en la parte trasera de la tienda las unidades tuvieron que salir y operar desde el exterior.

“En cuanto abrí la puerta, entró el humo. Así que agarré lo que pude y salí. Sacamos al perro y al gato”, dijo el residente Robert Rodonis.

La Cruz Roja instaló un equipo en el lugar brindando asistencia a los residentes afectados. Las autoridades están investigando la causa de las llamas, que ya han sido extinguidas.