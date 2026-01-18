El tiempo de hoy en Chicago, Illinois para este domingo 18 de enero

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 18 de enero.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 21 grados Fahrenheit (-6ºC) y una mínima de 1 grados Fahrenheit (-17ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 3ºF (-16ºC) de máxima y 3ºF (-16ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 80 durante la primera mitad del día y del 55 durante la noche. Luego, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 20.51 mph por la noche. En esta época del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:14 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:48 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago se esperan cielos sin nubes. Se estima que la temperatura máxima sea de 9 grados Fahrenheit (-13ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 3 (-16 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 8% por la mañana, 6% por la tarde y 8% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima