Pronóstico del tiempo en Nueva York para este domingo 18 de enero

¿Qué ropa deberías ponerte para salir a las calles de Nueva York este domingo? Lo primero de todo, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de máxima y los 23 grados Fahrenheit (-5ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 37ºF (3ºC) de máxima y 37ºF (3ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Perfectamente, ésta puede ser tu próxima pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 88% durante el día y del 80% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 36% en el transcurso del día y del 74% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 2.49 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:17 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:56 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad. Las probabilidades de lluvia serán de 7% por la mañana, 11% por la tarde y 7% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.