Verduras y pescado: Cómo comer para vivir más y mejor, según el Dr. Sebastián La Rosa

Vivir más años y con una mayor calidad de vida depende, en gran medida, de nuestras decisiones diarias en la cocina. El Dr. Sebastián La Rosa, médico experto en longevidad, propone un esquema nutricional que no solo busca la densidad nutricional, sino también la saciedad real sin caer en el exceso calórico.

La base de una vida longeva comienza en el plato. La recomendación es clara: el 50% de cada plato debe estar compuesto por verduras. Este hábito garantiza la obtención de antioxidantes naturales directamente de alimentos frescos, eliminando la necesidad de recurrir a suplementos o pastillas costosas.

Reestructuración de la proteína animal

Pescados, como el halibut, proporcionan al cuerpo proteínas saludables que dan energía. Crédito: Shutterstock

Sobre el consumo de proteínas, el Dr. La Rosa enfatiza que no se trata solo de la cantidad, sino del origen y la densidad nutricional. Su propuesta para equilibrar masa muscular y longevidad se divide así:

Pescados y mariscos: Consumir de 3 a 4 veces por semana . Es la prioridad por su perfil de grasas y nutrientes.

Consumir de . Es la prioridad por su perfil de grasas y nutrientes. Pollo pastoril: Reducir su frecuencia a un máximo de 2 veces por semana .

Reducir su frecuencia a un máximo de . Carne roja: Limitar su consumo a 1 vez por semana.

Un dato clave que destaca el Dr. La Rosa es que “Si te excedes un 8% de las calorías diarias provenientes de carnes rojas procesadas, el riesgo de mortalidad aumenta. Sin embargo, en estudios se observó que al consumir carne de pastura libre (vaca de pastoreo o ciervo), la mortalidad no incrementaba, debido a su perfil de grasas saturadas saludables“.

La calidad importa: el caso del huevo y el Omega-3

Los huevos son uno de los alimentos más completos en nutrientes. Foto: Shutterstock Crédito: Shutterstock

No basta con elegir el alimento, hay que entender su procedencia. El Dr. La Rosa advierte que la alimentación de las gallinas modifica directamente la cantidad de Omega-3 en el huevo. Por ello, la pregunta correcta no es si debemos comer huevo, sino: ¿qué comió la gallina que puso ese huevo?

Salud Intestinal: el poder de los fermentados

Los alimentos fermentados ayudan a preservar la microbiota intestinal. Crédito: Shutterstock

Para fortalecer la flora intestinal y ganar diversidad bacteriana, es fundamental incluir alimentos fermentados naturales como:

Kéfir y Yogur

Chucrut

Miso

La recomendación de los expertos es empezar de a poco. Consumir grandes cantidades de golpe puede causar hinchazón y gases. Pequeñas dosis diarias son suficientes para acostumbrar a tu microbiota sin molestias.

El enfoque de Pareto (80/20) en la dieta

El plato saludable tiene un 50% de vegetales y 25 % de proteína, también incluye carbohidratos. Crédito: Shutterstock

Finalmente, el Dr. La Rosa invita a aplicar la Ley de Pareto: enfocarse en el 20% de las acciones que generan el 80% de los resultados.

Prioriza: Comer verduras y evitar ultraprocesados. No te obsesiones: Es inútil preocuparse por detalles minúsculos como los disruptores endocrinos ambientales si la base de tu dieta aún incluye galletas industriales o productos refinados.

