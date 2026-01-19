Hombre muere tras ataque de pitbull en Staten Island; investigan responsabilidad y custodia del perro

Un hombre de 59 años murió el domingo por la tarde luego de ser atacado por un perro dentro de una vivienda en Staten Island, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés). El caso ha generado conmoción en la comunidad de New Dorp y abrió una investigación para determinar la responsabilidad legal y la propiedad del animal.

De acuerdo con las autoridades, oficiales respondieron a una llamada de emergencia alrededor de las 4:09 p.m. (ET) en el número 608 de New Dorp Lane, tras recibir un reporte de que un hombre estaba siendo mordido repetidamente dentro de una casa. Al llegar al lugar, encontraron al hombre con múltiples heridas compatibles con mordeduras de perro en brazos y muslos.

Los paramédicos declararon muerto al hombre en la escena. Su identidad no ha sido revelada públicamente mientras se notifica a sus familiares. La Oficina del Médico Forense en Jefe de la Ciudad de Nueva York determinará oficialmente la causa de la muerte.

Fuentes policiales dijeron a PIX11 News que el perro involucrado fue puesto bajo custodia de las autoridades. Posteriormente, Animal Care Centers of NYC (ACC) confirmó que un pitbull macho llamado “Bean” se encuentra en su cuidado. El animal fue colocado bajo una observación obligatoria de 10 días por rabia, lo que implica aislamiento y monitoreo, como exige el protocolo cuando un perro muerde a una persona. Durante este periodo, el perro tampoco puede ser liberado ni sacrificado, salvo que represente un peligro inmediato extremo.

Según la policía, la víctima se encontraba hospedada en la vivienda donde ocurrió el ataque. Las autoridades aún intentan establecer quién es el propietario legal del perro y si existe algún elemento de criminalidad en el caso, como negligencia, maltrato animal previo o violaciones a las leyes de control de mascotas.

“No hubo arrestos hasta el momento y la investigación sigue en curso”, señaló un portavoz del NYPD.

El perro quedó al resguardo de un centro de rescate animal y permanecerá ahí hasta que concluyan las investigaciones de esta tragedia. (Foto: Shutterstock)

Vecinos reportan presunto abuso

Una mujer que vive en el vecindario y pidió permanecer en el anonimato declaró que había visto al perro anteriormente y que, en su opinión, era víctima de abuso por parte de las personas que residían en la casa.

“Ese perro era maltratado. La gente que vivía ahí no lo quería. Hace apenas unos días lo sacaron a patadas y estaba corriendo por la calle… no lo querían dentro de la casa”, dijo la vecina.

Aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente, la policía reconoció que no era la primera vez que respondían a llamadas en esa dirección. Sin embargo, no se dieron a conocer los detalles de incidentes previos ni si estaban relacionados con el perro.

Investigación sobre propiedad y responsabilidad

Uno de los principales enfoques de la investigación es determinar quién era responsable del pitbull al momento del ataque. La policía también analiza si el perro tenía antecedentes de agresividad o reportes previos por mordeduras.

Expertos legales señalan que, en Nueva York, los dueños de perros pueden enfrentar consecuencias civiles e incluso penales si se demuestra que sabían que el animal era peligroso o si hubo negligencia en su manejo, como no asegurar adecuadamente al perro dentro de la vivienda.

Hasta ahora, las autoridades no han anunciado cargos contra ninguna persona vinculada a la casa.

El destino final del animal dependerá de los resultados de la investigación, de la evaluación veterinaria y de cualquier orden judicial que pudiera emitirse.

El ataque mortal ha reavivado el debate sobre la tenencia responsable de perros, especialmente de razas consideradas de alto riesgo, como los pitbulls. Organizaciones defensoras de animales han insistido en que el problema no es la raza, sino el maltrato, la negligencia y la falta de entrenamiento adecuado.

Por su parte, residentes de New Dorp expresaron temor y tristeza por lo ocurrido. Algunos vecinos pidieron mayor vigilancia y controles más estrictos para garantizar que los animales potencialmente peligrosos estén debidamente registrados y cuidados.

La policía continúa entrevistando a testigos y revisando el historial del domicilio. El informe del Médico Forense será clave para confirmar oficialmente que las mordeduras de perro fueron la causa directa de la muerte.

Mientras tanto, las autoridades reiteraron que cualquier persona con información adicional sobre el incidente puede comunicarse de forma anónima con Crime Stoppers de Nueva York.

El trágico suceso deja una comunidad consternada y numerosas preguntas abiertas sobre cómo se pudo prevenir una muerte que, según vecinos, fue el resultado de un entorno de abandono y presunto maltrato animal.

Sigue leyendo: