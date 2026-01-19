Michael Cohen acusa a fiscales de Nueva York de presionarlo para construir casos contra Trump

El exabogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, aseguró el viernes que los fiscales de la Fiscalía del Distrito de Manhattan y de la Fiscalía General de Nueva York lo presionaron para que ofreciera testimonios diseñados para obtener condenas contra el presidente estadounidense.

Cohen, testigo clave en dos juicios contra Trump en 2023 y 2024, señaló que tanto la fiscal general Letitia James como el fiscal del distrito Alvin Bragg estaban más interesados en conseguir pruebas que encajaran en su narrativa que en un testimonio imparcial.

“Me sentí presionado y coaccionado para proporcionar únicamente información y testimonios que satisfacieran el deseo del gobierno de construir los casos contra el presidente Trump”, escribió en Substack.

El exabogado se refirió a los juicios en los que participó: uno civil, liderado por James, en el que Trump fue declarado culpable de inflar activos para obtener préstamos favorables, y otro penal, de Bragg, que derivó en la condena de Trump por falsificación de registros comerciales relacionados con pagos a Karen McDougal y Stormy Daniels.

Michael Cohen acusó a los fiscales de aprovechar los casos mediáticos para impulsar sus carreras políticas y de desdibujar la línea entre justicia y política. “Al hacerlo, desdibujaron la línea entre la justicia y la política; y en esa confusión, la credibilidad de ambas se vio afectada”, expresó.

En su publicación, explicó que desde sus primeras reuniones con los fiscales, incluso mientras cumplía condena federal por delitos de evasión fiscal y violaciones a la financiación de campañas, quedó claro que solo le interesaba proporcionar testimonio que condujera a condenas.

Señaló que cuando su testimonio no respaldaba los argumentos de la fiscalía, los fiscales formulaban “preguntas capciosas inapropiadas” para obtener respuestas que ajustaran la narrativa deseada.

Cohen agregó que su cooperación buscaba una reducción de su pena, pero que la experiencia le permitió ver cómo se priorizaba el objetivo de condenar a Trump sobre la búsqueda imparcial de justicia.

“Se preguntarán con razón por qué hablo ahora. La respuesta es sencilla. He presenciado de primera mano el daño que se produce cuando los fiscales primero eligen a su objetivo y luego buscan pruebas que encajen en una narrativa preestablecida. He vivido ese proceso. Lo he sufrido. Mi familia lo ha sufrido. Y ahora que los tribunales reconsideran la procedencia de los casos Bragg y James, cómo se presentaron y cómo se juzgaron, esa experiencia es relevante. Hoy más que nunca”, afirmó.

Actualmente, un tribunal federal de apelaciones está revisando la solicitud de Trump de trasladar su caso de pago por silencio a un tribunal federal, lo que reabre el debate sobre jurisdicción y el uso de pruebas de actos oficiales de la presidencia.

Cohen subrayó que su testimonio es relevante no para defender a Trump, sino para evidenciar cómo se construyen los casos y cómo las decisiones procesales afectan la percepción pública de la justicia.

“La justicia debe ser más que efectiva; debe ser creíble. Cuando la política y la fiscalía se vuelven indistinguibles, la confianza pública se erosiona; no solo en casos individuales, como el mío y el de Trump, sino en el propio sistema. Esa erosión no beneficia a nadie, independientemente del partido, la personalidad o el poder”, dijo.

