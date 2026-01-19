Trump vincula frustración por no recibir el Nobel de la Paz con sus planes sobre Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que después de no haber obtenido el Premio Nobel de la Paz ya no siente “la obligación de pensar únicamente en la paz”. Así se lo manifestó al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, según varios medios internacionales que divulgaron el contenido del texto.

En la misiva, publicada por algunos corresponsales y confirmada por fuentes oficiales, Trump vinculó su frustración por no recibir el galardón con sus ambiciones sobre Groenlandia, un territorio autónomo que pertenece al Reino de Dinamarca.

El presidente señaló que, además de la paz, ahora también puede centrarse en “lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”.

Trump cuestionó la capacidad de Dinamarca para proteger Groenlandia frente a Rusia y China y puso en duda el derecho danés sobre ese territorio, argumentando que no existe un “documento escrito” que justifique la propiedad.

“El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia”, afirmó en su mensaje.

El primer ministro noruego confirmó haber recibido el mensaje este lunes y explicó que lo suyo fue una respuesta a una comunicación previa que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, enviaron a Trump sobre aranceles y la necesidad de disminuir las tensiones.

Støre también aclaró que Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y que Noruega respalda esa soberanía.

En cuanto al Premio Nobel de la Paz, Støre subrayó que no es el gobierno noruego el que decide al ganador, sino un Comité Nobel independiente, tal como establece la tradición del galardón.

La tensión diplomática ha aumentado en los últimos días, con líderes europeos advirtiendo contra cualquier intento de Estados Unidos de presionar sobre Groenlandia y varios aliados reafirmando su apoyo a la soberanía danesa.

Además, Trump ha publicado mensajes en su red social, Truth Social, donde insistió en que la OTAN debe hacer más por Estados Unidos y reiteró sus declaraciones sobre Groenlandia como un punto clave para la seguridad global.

El Premio Nobel de la Paz 2025 lo ganó la líder venezolana María Corina Machado, quien la semana pasada le regaló la medalla obtenida al mandatario republicano, durante una reunión en la Casa Blanca.

