Trump afirma que “ya no se siente obligado en pensar solo en paz” tras no ganar el Nobel

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó un cambio en su enfoque de política exterior tras perder el Premio Nobel de la Paz 2025 luego de enviar una misiva al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr, en la que vinculó la seguridad de Groenlandia con sus futuras decisiones estratégicas.

En el mensaje, que se dio a conocer inicialmente por Nick Schifrin de PBS News, Trump sostuvo que la decisión de Noruega de no otorgarle el galardón modifica su compromiso exclusivo con la diplomacia pacífica, y argumentó su mérito basándose en su intervención en conflictos internacionales.

“Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”, dijo Trump.

La soberanía de Groenlandia y la OTAN

Asimismo, el mandatario republicano cuestionó la capacidad de Dinamarca para gestionar la seguridad de Groenlandia frente a potencias como Rusia y China. Trump cuestionó el derecho de propiedad histórico sobre el territorio y defendió la necesidad de una presencia estadounidense total en la zona para garantizar la seguridad global, informó EFE.

“Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos”, se preguntó Trump.

Sobre la Alianza Atlántica, el presidente afirmó que el mundo no estará seguro “a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia“, y acotó que, tras sus aportes a la organización, “ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos”.

El Comité Noruego le otorgó la distinción a la líder venezolana María Corina Machado por su labor democrática. Aunque Machado entregó simbólicamente su medalla a Trump el 15 de enero en agradecimiento por el operativo que depuso a Nicolás Maduro, el Comité en Oslo aclaró que el premio es intransferible.

