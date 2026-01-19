Trump evita aclarar si usaría la fuerza para tomar Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó este lunes responder si estaría dispuesto a usar la fuerza para tomar Groenlandia, una posibilidad que dejó abierta al limitarse a decir “sin comentarios” cuando fue consultado sobre el tema en una entrevista con NBC News.

La negativa se produjo días después de que el mandatario reafirmara su intención de anexar el territorio autónomo danés, una aspiración que ha provocado tensiones con varios países europeos y con aliados de Washington dentro de la OTAN.

Trump defendió su postura pese a las críticas internacionales y aseguró que sus planes responden a intereses de seguridad nacional. Según afirmó, la oposición europea ignora las amenazas externas que, a su juicio, enfrenta Estados Unidos.

Como parte de su estrategia de presión, el presidente anunció la imposición de un arancel del 10 % a partir del 1 de febrero a productos provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, países que han rechazado públicamente sus planes sobre Groenlandia.

El gravamen, advirtió, aumentará hasta el 25 % desde el 1 de junio de 2026 y se mantendrá vigente “hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”. Preguntado sobre si aplicará las sanciones incluso sin avances diplomáticos, respondió: “Sí, al 100 %”.

En sus declaraciones, Trump también arremetió contra los gobiernos europeos que han cuestionado su postura expansionista. Afirmó que el continente debería concentrarse en la guerra entre Rusia y Ucrania, en lugar de criticar la política exterior estadounidense.

“Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania porque, francamente, ya se ve lo que les ha traído”, dijo. “Eso es en lo que Europa debería centrarse, no en Groenlandia”.

Nobel de la Paz

La escalada verbal se intensificó tras un intercambio de cartas con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, quienes pidieron desescalar el conflicto y expresaron su rechazo al aumento de aranceles.

En respuesta, Trump envió un mensaje en el que afirmó que, tras no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, ya no se siente obligado a “pensar únicamente en la paz”, una declaración que fue filtrada por el corresponsal de PBS News, Nick Schifrin.

“Aunque siempre será predominante, ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”, escribió el mandatario.

El presidente estadounidense vinculó su malestar a la decisión del Comité Nobel de otorgar el premio a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Aunque el primer ministro noruego recordó que el galardón depende de un comité independiente, Trump rechazó esa explicación.

“Noruega lo controla totalmente, a pesar de lo que digan”, sostuvo. “Les gusta decir que no tienen nada que ver con ello, pero tienen mucho que ver”.

Con información de EFE.

