Chicago: el tiempo para hoy martes 20 de enero

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy martes 20 de enero.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 25 grados Fahrenheit (-4ºC) y una mínima de 23 grados Fahrenheit (-5ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 9ºF (-13ºC) de máxima y 9ºF (-13ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 1 durante la primera parte del día y del 79 durante la noche. Además, Asimismo, habrá nubes escasas.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 07:13 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:51 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan cielos cubiertos con probabilidad de alguna precipitación aislada. La temperatura máxima estimada será de 28 grados Fahrenheit (-2 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 14 (-10ºC). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 76% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo impredecible, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima