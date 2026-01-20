Extraño apuñala a adolescente en la cara tras un golpe accidental en tren de El Bronx

Un sujeto desconocido cortó el rostro de un joven de 17 años con un cúter luego de un golpe accidental a bordo de un tren en El Bronx, de acuerdo con las fuentes policiales.

El menor de edad estaba subiendo al tren número 3 en la estación de metro Third Avenue-149th Street en Mott Haven poco antes de las 4:00 de la tarde del 23 de diciembre cuando, sin percatarse, tropezó con el otro pasajero, explicaron las fuentes.

El hombre golpeado accidentalmente se enojó de tal manera que dijo: “¿Por qué nos empujan?”, antes de cortar al adolescente en el lazo izquierdo de la carra con el cúter, manifestaron las autoridades y las fuentes.

La víctima en cuestión fue trasladada al Hospital de Harlem, donde está en condición estable, señaló la policía e informó New York Post.

El atacante sigue prófugo de la justicia y la policía publicó una imagen de él con la esperanza de localizarlo para posteriormente llevarlo ante la justicia.

🚨WANTED FOR ASSAULT: On Wednesday, December 23, 2025, at approximately 3:57 PM, the 17-year-old male victim was entering the #2 train at the 3rd Avenue 149th Street Subway station, confines of the 40 Precinct, when he engaged in a verbal dispute with an unknown male individual.… pic.twitter.com/z9k3cKt2sk — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) January 19, 2026

Pese a la violencia que hubo a fin de año, las autoridades de la ciudad mostraron una caída del 4% en los delitos graves en el metro en 2025, en comparación con 2024, con los robos descendiendo un 12.5% (mínimo histórico) y los tiroteos bajando un 62.5%.

Cualquier persona del público que tenga información sobre el sospechoso del mes de diciembre deberá comunicarse con la línea directa de Crime Stoppers del Departamento de Policía de Nueva York al 1-800-577-TIPS (8477) o, para español, al 1-888-57-PISTA (74782).

El público también puede enviar sus sugerencias ingresando al sitio web de Crime Stoppers en https://crimestoppers.nypdonline.org/, en X @NYPDTips.

Sigue leyendo:

• Sujeto empuja a las vías del metro de Brooklyn a hombre en segundo empujón al azar en 2026

• Mujer cortó a otra dentro del Subway de Nueva York luego de incidente similar en Metro-North

• Dos acuchillados en ataques al azar esperando el Metro de Nueva York en Queens