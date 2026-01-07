Mujer cortó a otra dentro del Subway de Nueva York luego de otro incidente similar en Metro-North

Una mujer armada con un cuchillo apuñaló a otra en la cara durante un altercado a media tarde a bordo de un tren del Metro de Nueva York que llegaba a Grand Central.

Según la Policía de Nueva York, la víctima de 57 años viajaba en un tren de la línea 4 con destino a Brooklyn que se aproximaba a la estación de la calle 42 en Midtown alrededor de las 2:10 p.m. del martes, cuando se vio envuelta en una discusión con la agresora, que parecía ser mucho más joven.

La atacante, una completa desconocida, seguidamente apuñaló a la pasajera en el lado derecho de la cara. Un empleado de la MTA llamó a 911 y la víctima fue trasladada al Hospital Bellevue en condición estable, según la policía. Hasta el momento no se habían realizado arrestos y aún se desconocen los motivos del altercado, destacó New York Post.

Previamente la noche del sábado, también en Grand Central un pasajero de Metro-North fue apuñalado en el pecho tras una discusión por la música a alto volumen. El ataque ocurrió alrededor de las 7 p.m. en un vagón de la línea suburbana New Haven que llegaba a la estación, según la Policía de Transporte Metropolitano (MTAPD).

Al parecer Abdul Malik Little, de 46 años, estaba escuchando música a través del altavoz de su teléfono y reaccionó violentamente cuando otro pasajero se quejó del ruido. La víctima de 31 años fue trasladada al Hospital Bellevue. El sospechoso, originario de Jamaica (Queens), fue acusado de intento de homicidio, agresión con agravantes y posesión ilegal de un arma.

La semana pasada, pocas horas después de la celebración de la llegada del nuevo año, Anton Aleshin, doctor ruso de 29 años fue acusado como sospechoso de haber empujado a un bisabuelo latino contra un tren del Metro de Nueva York en movimiento en El Bronx, dejándolo gravemente herido.

El martes las autoridades municipales destacaron una disminución de 4% en los delitos graves en el Metro en 2025 en comparación con 2024, con una reducción del 12.5% ​​en los robos -la cifra más baja registrada- y una baja de 62.5% en los tiroteos.

Sin embargo, la violencia es constante en el Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como la indigencia y el abuso de sustancias, resumió CNN.

El domingo 4 de enero la MTA subió las tarifas de buses, Subway, peajes, LIRR, Metro-North.