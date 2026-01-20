Sujeto empuja a las vías del metro de Brooklyn a hombre en segundo empujón al azar en 2026

Un individuo empujó a un hombre de 35 años a las vías del metro de Brooklyn en un estallido de ira no provocada durante el fin de semana, lo que marca el segundo empujón al azar en el metro de este año 2026, que apenas va por su primer mes, informaron las autoridades.

La víctima estaba de pie en el andén del tren R en dirección sur en la calle 3 en Sunset Park cerca de las 4:55 de la madrugada del domingo, cuando la persona sin identificar se le acercó y lo lanzó sobre la plataforma de la vía sin decir una palabra, de acuerdo con las fuentes.

El agresor escapó y no había sido capturado hasta el lunes en la tarde, señaló el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Afortunadamente para la víctima, no parecía que ningún tren se acercara a la estación en el instante en el que estuvo en las vías; los agentes que se presentaron en el sitio lo ayudaron a volver a subir al andén, explicaron las fuentes.

El hombre fue llevado al Hospital Lagone de la Universidad de Nueva York en Brooklyn, donde está en condición estable, manifestó la policía.

El sospechoso, que se muestra cerca de los torniquetes en las fotos publicadas por el NYPD el lunes por la tarde, tiene cabello oscuro y rizado, y una barba corta, y fue visto por última vez vistiendo una chaqueta negra y gris con pantalones caqui.

🚨WANTED FOR ASSAULT: On Sunday, January 18, 2026, at approximately 4:55 AM, a 35-year-old male victim was standing on the southbound "R" platform at the 36 Street subway station, confines of the 72 Precinct/Transit District 34, when he was approached by an unidentified… pic.twitter.com/gC2WpGYvSy — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) January 19, 2026

Este hecho es el segundo que sucede en menos de un mes tras el inicio de 2026, informó New York Post.

El año nuevo empezó con el primer incidente de empujones al azar en el metro. En ese hecho, un estudiante de medicina, supuestamente ebrio y proveniente de Rusia, presuntamente empujó a un hombre de 72 años a un tren en movimiento en El Bronx cerca de las 3:30 de la madrugada del 1 de enero, informaron la policía y otras fuentes.

La víctima mayor quedó inconsciente en medio del ataque, pero finalmente fue hospitalizado en condición estable, de acuerdo con las autoridades y los fiscales.

El sospechoso identificado como Anton Aleshin, de 29 años, fue capturado y acusado de intento de asesinato y desde entonces se le ordenó permanecer tras las rejas sin derecho a fianza.

Se pide a cualquier persona del público que tenga información que pueda llevar a un arresto en el último empujón en el metro que llame a la línea directa de Crime Stoppers del Departamento de Policía de Nueva York al 1-800-577-TIPS (8477) o, para español, al 1-888-57-PISTA (74782).

El público también puede enviar sus sugerencias ingresando al sitio web de Crimestoppers en https://crimestoppers.nypdonline.org/ o en X @NYPDTips.

Sigue leyendo:

• Mujer cortó a otra dentro del Subway de Nueva York luego de incidente similar en Metro-North

• Hombre fue empujado a las vías del tren durante una discusión en Manhattan, según NYPD

• Jueza tras acusación de hispano que incendió a pasajero del metro de NYC: “es una atrocidad de crimen”