Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del martes 20 de enero de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy martes 20 de enero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del martes 20 de enero

Los números ganadores son: 02 03 05 07 13 14 17 27 28 37 39 40 44 48 54 55 60 66 71 80

Números ganadores de Numbers del martes 20 de enero

Combinación mediodía: 04 07 09

Combinación noche: 04 00 06

Números ganadores de Win 4 del martes 20 de enero

Combinación mediodía: 00 09 00 05

Combinación noche: 00 00 04 07

Números ganadores de Take 5 del martes 20 de enero

Combinación mediodía: 11 14 20 23 27

Combinación noche: 06 22 24 30 38

Números ganadores de Cash4Life del martes 20 de enero

Los números ganadores son: 04 13 17 43 60

Recomendaciones para mejorar tus posibilidades de ganar la lotería

Aunque la lotería es un juego de azar, existen algunas maneras para aumentar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, ayuda mucho investigar y analizar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Hay ciertos números que pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al elegir los números de la lotería.

También, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores incrementan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se aconseja establecer un presupuesto y apegarse a él. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría llevar a problemas financieros.

Trucos para hacer tu jugada de lotería

Seleccionar tus números de lotería puede ser un un desafío por la dificultad de escoger, pero hay algunas estrategias que pueden facilitar este proceso a la vez que hacen aumentar las posibilidades de ganar.

Un buen truco es utilizar la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados en sorteos previos y eligiendo aquellos que aparecen con mayor frecuencia. Esto se basa en la teoría de que los números que han salido más veces en el pasado tienen más probabilidades de ser sorteados nuevamente en el futuro.

Otra estrategia es utilizar un enfoque de números fríos y calientes, seleccionando números que no han sido sorteados previamente (números fríos) o números que se sortearon con frecuencia en un período corto (números calientes). Algunos jugadores prefieren combinar números fríos y calientes en un solo boleto.

Otra forma útil es usar sistemas de ruedas, que se basan en seleccionar un grupo de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Este enfoque garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá varios boletos ganadores.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, antes hay que rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar depende del juego, pero en general, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

Otros resultados de la Lotería