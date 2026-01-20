Nueva York: pronóstico del tiempo para este martes 20 de enero

¿Cómo deberías prepararte para salir a las calles de Nueva York este martes? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las próximas horas apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 25 grados Fahrenheit (-4ºC) de máxima y los 16 grados Fahrenheit (-9ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 9ºF (-13ºC) de máxima y 9ºF (-13ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 6.84 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:16 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:59 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 34 y los 36 grados Fahrenheit (1 y 2 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 25% por la tarde y 5% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.