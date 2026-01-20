Trump: “Lo único en lo que son buenos” los somalíes es “piratear barcos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes nuevas críticas contra Somalia y contra inmigrantes de origen somalí durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, asegurando que “lo único en lo que son buenos” es “piratear barcos”.

“Eso es prácticamente lo único en lo que son buenos: son buenos pirateando barcos en el mar, barcos grandes”, dijo.

El presidente también sostuvo que los inmigrantes somalíes incluyen “muchas personas con un coeficiente intelectual muy bajo”.

Al inicio de sus comentarios ante los periodistas, el mandatario cuestionó la existencia misma del país africano. “Somalia ni siquiera es un país”, afirmó, antes de calificarlo como “prácticamente el peor del mundo”.

Trump también arremetió contra la congresista demócrata Ilhan Omar, representante por Minnesota y de ascendencia somalí, a quien volvió a mencionar de forma despectiva.

Las declaraciones se produjeron un día después de que Trump publicara un mensaje en el que aseguró que Omar debería ser encarcelada o enviada a Somalia.

“Hay 19,000 millones de dólares en fraude Minnesota. La falsa “congresista” Ilhan Omar, una quejica constante que odia a los Estados Unidos, lo sabe todo. Deberías estar en la cárcel, o incluso recibir un castigo peor, ser enviada de vuelta a Somalia, considerado uno de los peores países del mundo. ¡Podrías ayudar a HACER QUE SOMALIA VUELVA A SER GRANDE!”, escribió Trump en la publicación.

Durante la conferencia, el presidente insistió en describir a Somalia como un “lugar terrible” y volvió a menospreciar a su población.

En los últimos meses, Trump ha incrementado sus ataques verbales contra inmigrantes somalíes, en medio de su discurso más amplio contra la migración y de reiteradas críticas a legisladores demócratas de origen extranjero.

La semana pasada, el gobierno anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los somalíes. “Temporal significa temporal. Las condiciones en Somalia han mejorado tanto que ya no cumple con el requisito legal del Estatus de Protección Temporal”, justicó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Sigue leyendo: