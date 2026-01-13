Gobierno de Trump anuncia el fin del TPS para los somalíes

La administración del presidente Donald Trump anunció que pondrá fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Somalia, una medida que entrará en vigor el 17 de marzo de 2026, informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en un comunicado.

La decisión fue anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien sostuvo que las condiciones en el país africano ya no justifican la continuidad del programa.

“Temporal significa temporal. Las condiciones en Somalia han mejorado tanto que ya no cumple con el requisito legal del Estatus de Protección Temporal”, afirmó.

Añadió además que “permitir que ciudadanos somalíes permanezcan temporalmente en Estados Unidos es contrario a nuestros intereses nacionales. Priorizamos a los estadounidenses”.

Según explicó el DHS, la designación actual de Somalia vence formalmente el 17 de marzo de 2026.

La ley federal exige que el secretario de Seguridad Nacional revise cada país designado para el TPS al menos 60 días antes de su vencimiento, tras consultar con otras agencias del gobierno, para determinar si persisten las condiciones que justificaron la protección.

Como parte del anuncio, el DHS indicó que los ciudadanos somalíes que no cuenten con otro estatus migratorio válido deberán abandonar Estados Unidos. Para ello, deberán utilizar la aplicación móvil CBP Home, administrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que permite notificar la salida voluntaria del país.

El gobierno aseguró que este mecanismo incluye un boleto aéreo sin costo, una bonificación de salida de $1,000 dólares y la posibilidad de optar a una futura inmigración legal.

Somalia en la vista

Estados Unidos reconoció por primera vez a Somalia como país elegible para el TPS en 1991, en medio del colapso del Estado y el prolongado conflicto armado. Desde entonces, decenas de miles de somalíes han vivido y trabajado legalmente en el país bajo esta protección humanitaria.

El anuncio se produce mientras que el presidente Trump ha lanzado críticas públicas contra la comunidad somalí y ha insistido en que estas protecciones deben llegar a su fin.

El fin del TPS para Somalia podría afectar de manera significativa a comunidades somalíes en estados como Minnesota, donde el gobierno federal ha puesto especial atención en las últimas semanas, en medio de investigaciones por fraude y un discurso cada vez más crítico desde la Casa Blanca.

