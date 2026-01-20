Una nueva herramienta permite ubicar y conocer fácilmente las escuelas charter de NYC

El Centro de Escuelas Chárter de la Ciudad de Nueva York lanzó una herramienta digital, en donde los interesados en conocer dónde se encuentran estos centros escolares, pueden accesar a un buscador que incluye un catálogo de las 281 escuelas autónomas de la Gran Manzana, ubicadas en más de 410 locaciones de los cincos condados, con el objetivo de facilitar el proceso de selección para las familias.

La herramienta se ubica fácilmente en la página web: nyccharterschools.org

Con tantas opciones, resultaba complicado para los padres y representantes iniciar el camino para encontrar la escuela perfecta.

Ya los padres y los estudiantes pueden utilizar esta base de datos para ubicar estos planteles basados en criterios como el nivel educativo, el condado, el vecindario y el distrito escolar comunitario.

El directorio digital muy fácil de usar, está diseñado para optimizar la información para el usuario según sus criterios.

Para el año escolar 2025-26, las escuelas chárter en la Gran Manzana atienden a aproximadamente 155,000 estudiantes, eso significa que más del 15% de los estudiantes de escuelas públicas de la ciudad asisten a estos planteles.

Hay que recordar que estas escuelas son gratuitas y los educadores tienen mayor libertad para crear sus planes de estudio, pero siguen siendo responsables y supervisadas ante las autoridades estatales. Tanto así, que pueden ser cerradas, si no cumplen con los estándares de rendimiento.

Ahora cada una de estas escuelas tiene su propia página en este directorio virtual, con información de contacto, ubicación, niveles educativos que ofrece datos de la escuela, incluidos los éxitos académicos alcanzados.

“Es la base de datos más completa de su tipo. Las familias tienen ahora en un sitio las opciones en educación pública de alta calidad. Con el Buscador de Escuelas Chárter de NYC, trabajamos para que esa elección sea lo más sencilla posible”, dijo James Merriman, director ejecutivo del Centro de Escuelas Chárter de la Ciudad de Nueva York.

Sobresalientes en Lengua y Matemáticas

De igual forma, según datos oficiales de las autoridades estatales y municipales, las escuelas chárter están superando en rendimiento académico a las escuelas públicas tradicionales a un ritmo significativo.

“Cuando comenzó este movimiento hace décadas, muchos creían que las brechas de rendimiento que estábamos viendo se reducirían a medida que el sector creciera. Los datos demuestran que nuestros estudiantes continúan destacándose”, aseguró Merriman.

De acuerdo con los datos compartidos por el Centro de Escuelas Chárter de NYC, “más del 67% de los estudiantes de escuelas chárter obtuvieron mejores resultados en el examen de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) del estado de Nueva York en las evaluaciones 2025, lo que representa un aumento considerable con respecto al 56% de los estudiantes que obtuvieron un rendimiento sobresaliente en las escuelas del distrito, incluidas las públicas”.

Asimismo, se ponderan resultados similares en el examen estatal de matemáticas.

En la prueba de conocimientos de lógica matemática, más del 64% de las escuelas chárter tuvieron porcentajes más altos de estudiantes con un nivel de competencia superior al promedio general de las escuelas públicas.

En el test ELA, más del 70% de las escuelas chárter tuvieron porcentajes más altos de alumnos con un nivel de competencia superior, al promedio general de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York.

Solicitudes hasta el 1 de abril:

Si están pensando en aplicar para una escuela chárters para tu hijo, no es demasiado temprano para buscar la información e iniciar las aplicaciones, ahora con la ventaja de un sistema centralizado de información y de aplicaciones.

A través del sitio web de las Escuelas Chárter de Nueva York, puedes solicitar la admisión a varias escuelas, encontrar las fechas y horas disponibles para las jornadas de puertas abiertas virtuales a través de un calendario de visitas virtuales.

El sitio web de las escuelas chárter de NYC es fácil de usar para cualquiera, y los solicitantes pueden presentar su solicitud en 10 idiomas diferentes.

Gran parte de estos centros de educación autónoma estarán aceptando solicitudes hasta el 1 de abril para el año escolar 2026-27.

El dato: