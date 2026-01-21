window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Detienen a 12 migrantes de Uzbekistán y Rusia en aguas de Puerto Rico cerca de Vieques

La Guardia Costera de EE.UU. notificó a unidad de la CBP sobre una embarcación sospechosa que viajaba hacia el sureste

Embarcación de la Guardia Costera de EE.UU. en Puerto Rico

Embarcación de la Guardia Costera de EE.UU. en aguas de San Juan, Puerto Rico. Crédito: Carlos Giusti | AP

Por  EFE

SAN JUAN – La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en Puerto Rico informó este miércoles de la detención de 12 migrantes indocumentados de Uzbekistán y Rusia cerca de la isla-municipio de Vieques, en el extremo oriental de la isla caribeña.

Según detalló la agencia federal en un comunicado, el pasado 13 de enero, la Guardia Costera de EE.UU. notificó a una unidad de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO, en inglés) de la CBP sobre una embarcación sospechosa que viajaba hacia el sureste, en dirección a Puerto Rico.

La embarcación mantuvo un rumbo hacia el este al sur de Puerto Rico antes de cambiar su ruta hacia la isla de Vieques.

Aproximadamente a las 20.30 (00.30 GMT) -hora local- de aquel día, dos embarcaciones de AMO detuvieron a la otra a menos de una milla náutica (1.8 kilómetros) al sur de Vieques.

Los agentes de AMO detuvieron a ocho adultos y cuatro menores, todos sin la documentación necesaria para ingresar legalmente a Estados Unidos.

Los migrantes y la embarcación fueron trasladados a la Unidad Marítima de Fajardo para su identificación y procesamiento. 

