Kenia Os causa polémica al confesar que Peso Pluma se enamoró de ella cuando tenía novia

Kenia Os causó polémica tras compartir una revelación que no pasó inadvertida para sus seguidores ni para los admiradores de Peso Pluma. En una entrevista reciente, la cantante y creadora de contenido señaló que el cantante empezó a sentir algo por ella cuando él todavía se encontraba en una relación amorosa, comentario que rápidamente desató controversia en redes sociales.

Estas declaraciones se dieron a pocas semanas de que la pareja celebre su primer año juntos, ocasión que Kenia aprovechó para relatar cómo se dio el inicio de su vínculo con Doble P. Aunque fue enfática al señalar que nunca existió una falta de respeto mientras él tenía novia, sus palabras volvieron a poner sobre la mesa antiguas teorías sobre el origen de su romance.

Durante una charla con la periodista Adela Micha, Kenia Os explicó que el primer “flechazo” entre ella y Peso Pluma surgió durante la grabación del video musical de ‘Tommy y Pamela’, asegurando que, desde ese encuentro, ambos percibieron una atracción mutua, aunque decidieron comportarse con total profesionalismo.

“Sí, esto es algo que nunca he contado, pero bueno. Nos conocimos en el video de ‘Tommy y Pamela’, yo sabía que le gustaba y él me gustaba, pero fue muy profesional. Ahí se sentía la energía; ahora nuestros equipos se ríen, nosotros también nos reímos de que estábamos los dos súper nerviosos”.

La artista recordó que en aquel momento Peso Pluma le confesó que jamás se había puesto tan nervioso frente a una mujer, situación que a ella le resultó inesperada. No obstante, reiteró que en ese periodo él tenía pareja y que en ningún momento traspasaron límites ni existió un acercamiento sentimental.

“Pero nunca realmente ahí pasó nada. De hecho, yo fui a cantar a Dallas y él estaba en una relación, así que todo fue súper profesional. Jamás pasó nada, a pesar de que yo sabía que le gustaba”.

La cantante originaria de Sinaloa describió el rodaje como un espacio cargado de nervios y tensión emocional, lo que los llevó a comportarse como dos adolescentes.

“Cuando estábamos grabando el video casi no hablamos, solo estábamos como niños nerviosos. Al final del video, me dijo: ‘Eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así, a mí esto no me pasa’”.

Incluso admitió que necesitó tomarse un par de copas de vino para poder tranquilizarse, pues la situación la tenía bastante alterada. A pesar de la evidente química entre ambos, insistió en que todo se mantuvo dentro del respeto y sin poner en riesgo la relación que él sostenía en ese momento.

“Yo lo volteé a ver y le dije: ‘Pero ¿por qué estás nervioso? No te pongas así’. Y él me contestó: ‘Bueno, pues es que creo que ya sabes’, y ya. Luego nos dijeron: ‘¡A grabar!’ y nada, te lo juro. No hablamos ni nos vimos después del video”.

Las palabras de Kenia Os generaron polémica debido a que muchos usuarios interpretaron que Peso Pluma se enamoró de ella mientras aún estaba comprometido sentimentalmente con otra persona.

Cabe señalar que desde enero del año pasado comenzaron a circular versiones sobre un posible romance entre ambos, después de que fueran vistos tomados de la mano y mostrando muestras de afecto en público. Sin embargo, no fue sino hasta meses más tarde cuando confirmaron oficialmente su relación, la cual está próxima a cumplir su primer aniversario.

Mira aquí la entrevista

Sigue leyendo: