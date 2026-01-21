Kim Kardashian confiesa que escucha la música de Taylor Swift tras una década de disputa

La empresaria Kim Kardashian hizo un inusual comentario sobre la cantante Taylor Swift, diez años después de la fuerte controversia que protagonizó la dueña de Skims con su entonces esposo, el rapero Kanye West, y la estrella musical.

Durante su participación en el pódcast Khloe in Wonderland, conducido por su hermana Khloé Kardashian, Kim Kardashian reveló que sigue escuchando mucha de la música antigua de Taylor Swift, a pesar del conflicto público que tuvieron en 2016, y elogió su talento musical.

Klhoe Kardasian abordó el tema al preguntar si la gente se sorprendería al saber que Kim todavía escucha música de Taylor Swift. Ante esto la empresaria respondió: “Tengo algunas de sus canciones antiguas en mi playlist. Siempre he pensado que es una artista estupenda y con muchísimo talento”, admitió.

Kim Kardashian no ahondó más en este tema y continuó hablando sobre sus gustos musicales, destacando su pasión por la música country.

Kim Kardashian y Taylor Swift han tenido años de distanciamiento causado por un fuerte conflicto. Todo se remonta al año 2009 cuando el rapero Kanye West subió al escenario de los MTV VMAs e interrumpió el discurso de aceptación de Taylor Swift para decir públicamente que Beyoncé se merecía la estatuilla y no la artista country. Este infame episodio quedó en la memoria de los seguidores de la cultura pop y dio pie a una serie de eventos que acentuaron el conflicto.

En 2016 Kanye West lanzó la canción ‘Famous’, la cual generó controversia por la inclusión del nombre de Taylor Swift en un polémico verso que decía: “Siento que Taylor y yo aún podríamos tener sexo / ¿Por qué? Yo hice famosa a esa zorr**”, dijo. Taylor Swift sostuvo que nunca dio autorización para que se usara su nombre en ese verso. Posteriormente, Kim Kardashian, quien estaba casada en ese momento con West, filtró la conversación de una llamada telefónica entre West y Swift en la que supuestamente la cantante daba permiso al rapero de usar ese verso. Luego se demostró que la llamada fue editada y que en realidad Taylor Swift nunca dio autorización.

En diciembre de 2023, Taylor Swift ofreció una entrevista a la revista TIME en la que aseguró que este episodio le afectó profundamente a nivel psicológico, por lo que tuvo que mantenerse alejada de los reflectores por un tiempo.

“Tienes una trampa completamente fabricada, en una llamada telefónica grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego publicó para decirle a todo el mundo que yo era una mentirosa. Eso me llevó psicológicamente a un punto en el que nunca antes había estado. Me mudé a un país extranjero. No salí de una casa alquilada durante un año. Tenía miedo de hablar por teléfono. Alejé a la mayoría de la gente de mi vida porque ya no confiaba en nadie. Caí muy, muy hondo”, declaró en la entrevista.

