Kim Kardashian le regaló a Kourtney Kardashian una bicicleta con mucha historia

Los regalos en la familia Kardashian-Jenner cuestan miles de dólares y así lo ha demostrado Kourtney Kardashian al presumir el regalo que le hizo su hermana Kim Kardashian. En el reality show que las hizo famosas y poderosas, estas son las dos hermanas que más han tenido conflictos, pero eso no evita que en Navidad se hagan regalos especiales.

A través de historias de Instagram, Kourtney mostró la bicicleta que es parte fundamental de la película ‘Pee-wee’s Big Adventure’, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Paul Reubens. En la misma publicación, escribió: “Si alguien busca la bicicleta de Pee Wee… la tengo. El regalo de Navidad más genial, Kim Kardashian”.

Según ‘Page Six’, Kim habría comprado esta bicicleta a través de una subasta que se hizo en mayo de este año. En ese momento se ofrecieron 14 bicicletas que fueron usadas durante el rodaje de la película de Burton, la cual estrenó en 1985.

La subasta de esta bicicleta se cerró por $125,000 dólares, una cifra que sorprendió a los organizadores de la subasta porque esperaban recibir solo entre $30,000 y $60,000 dólares.

Aunque no lo dice directamente, parece ser que Kourtney es fanática de esta película, que cuenta la historia de Pee Wee, un adulto con apariencia de niño, que siente un gran amor por su bicicleta. La aventura comienza cuando un villano se la roba y tienen que recuperarla.

Este no es el único regalo que ha dado Kim Kardashian este año y que se ha hecho noticia, pues en su propia cuenta de Instagram mostró que le regaló a cada uno de sus hijos un cachorro de raza Pomerania.

En este caso, no se hizo noticia por algo positivo como la bicicleta, sino porque Kim Kardashian fue criticada por PETA, la organización mundial dedicada a la defensa de los animales. “Los cachorros no son peluches, y es una lástima que Kim haya perdido la oportunidad de ser portavoz de los cachorros de refugios y, en cambio, esté siendo criticada con razón en las redes sociales por eso”, dijo la organización sobre los cachorros.

