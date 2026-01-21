Newsom dice que la Casa Blanca le impidió hablar en un foro en Davos

El gobernador de California, Gavin Newsom, denunció este miércoles que la Casa Blanca le impidió participar en un foro del Foro Económico Mundial de Davos, donde tenía previsto ofrecer declaraciones a medios internacionales.

La oficina del mandatario estatal afirmó que la decisión se tomó tras presiones directas del Gobierno federal. Según el comunicado, el espacio conocido como USA House —el pabellón oficial de Estados Unidos durante el encuentro— le negó el acceso pese a que había sido invitado formalmente.

“Bajo presión de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, USA House le niega la entrada a Newsom para hablar con los medios después de que Fortune, socio oficial de medios, lo invitara a hacerlo”, señaló el equipo del gobernador en un escrito.

El evento en cuestión tenía como objetivo abordar la relación entre Estados Unidos y Europa en un contexto de creciente tensión diplomática. Newsom planeaba criticar abiertamente al presidente Donald Trump y presentar a California como un socio alternativo para los aliados europeos.

La intervención del gobernador también iba a producirse en medio de la controversia por las recientes amenazas de la Administración Trump de avanzar sobre Groenlandia, un tema que ha generado incomodidad entre gobiernos europeos.

Tras conocerse la decisión, Newsom reaccionó públicamente en redes sociales. En un mensaje publicado en su cuenta de X, cuestionó la actitud del Ejecutivo federal.

“¿Qué tan débil y patético hay que ser para tener tanto miedo de una charla informal?”, escribió el mandatario demócrata.

Larga confrontación

La confrontación entre Trump y Newsom no es nueva. Desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, ambos han mantenido un enfrentamiento constante que ha ido más allá de las diferencias ideológicas.

Los cruces públicos se han intensificado en el último año, especialmente después de que el gobernador de California dejara abierta la posibilidad de competir por la candidatura presidencial demócrata en 2028.

Ese escenario ha convertido a Newsom en una de las figuras más visibles de la oposición interna al presidente, con frecuentes críticas a su política exterior, su estilo de gobierno y su relación con los aliados tradicionales de Estados Unidos.

El distanciamiento volvió a quedar en evidencia durante el propio Foro de Davos. Mientras Trump ofrecía un discurso ante líderes políticos y empresariales, mencionó al gobernador californiano para cuestionarlo públicamente.

En ese momento, las cámaras captaron a Newsom entre el público, sonriendo y negando con la cabeza en repetidas ocasiones.

Previo a ese episodio, el gobernador ya había marcado distancia con la postura de la Casa Blanca. A su llegada a Suiza, lanzó un mensaje directo a los líderes europeos: según sus declaraciones, Trump estaría “manipulando” a los aliados del continente y “tomándolos por tontos”, al tiempo que los instó a mantenerse unidos frente a lo que calificó como una presidencia “temporal”.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Un año del regreso de Trump: Los 10 momentos que han marcado su gobierno

• Reporteros sin Fronteras denuncia que Trump se está volviendo el peor enemigo de la prensa

• Trump confunde a Islandia con Groenlandia en su discurso del Foro de Davos