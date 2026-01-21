Trump confunde a Islandia con Groenlandia en su discurso del Foro de Davos

El presidente Donald Trump protagonizó este miércoles una confusión durante su intervención en el Foro Económico Mundial, donde se refirió reiteradamente a Islandia cuando, por el contexto de su mensaje, intentaba hablar sobre sus planes de anexión de Groenlandia.

Durante su alocución, el presidente mencionó a Islandia en cuatro ocasiones. Vinculó directamente a esta nación independiente con las recientes fluctuaciones de los mercados financieros y las tensiones dentro de la alianza atlántica.

“La bolsa de valores cayó ayer debido a Islandia (sic)”, afirmó el mandatario, para luego añadir que “Islandia ya nos ha costado mucho dinero”.

Asimismo, sugirió que los miembros de la OTAN lo habían apoyado hasta que él puso sobre la mesa el tema de la isla: “la alianza de defensa no nos apoyó en el caso de Islandia”. El error destaca debido a que Groenlandia es un territorio semiautónomo de Dinamarca, mientras que Islandia es un estado soberano que no está involucrado en este conflicto.

Descarte de la intervención militar

Pese a la confusión de nombres, el republicano aclaró su postura sobre el método para adquirir el territorio que describió como “un gran trozo de hielo en medio del océano”. Trump descartó el uso de acciones armadas para concretar la compra.

“Probablemente, no lograremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva donde seríamos, francamente, imparables. Pero no lo haré”, declaró en el foro. Para mayor énfasis, añadió: “No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”.

Seguridad estratégica y la OTAN

Asimismo, Trump defendió la necesidad de que Estados Unidos tome el control de Groenlandia por razones de seguridad nacional, argumentando que Dinamarca no puede protegerla ante potencias como Rusia y China. Según su visión, la adquisición fortalecería la seguridad global.

“Queremos un trozo de hielo para la seguridad mundial, y no nos lo dan”, se quejó ante la audiencia, e insistió en que Estados Unidos es la única potencia con los recursos suficientes para defender la zona, señalando que los aliados de la OTAN tienen la obligación de proteger sus territorios, pero que Groenlandia requiere de la capacidad estadounidense para ser segura.

