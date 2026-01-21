Qué le pasa a tu cuerpo si comes kiwi a diario: querrás añadirlo en todos tus platos

¿Has comido kiwi alguna vez? Después de los hallazgos que soltaron varios estudios científicos recientes, es casi seguro que querrás incluirlo en todos tus platillos diarios. Esta fruta cítrica, con una cáscara peluda y una brillante pulpa verde, puede darte beneficios que van desde el típico aporte de vitamina C hasta una salud intestinal más eficiente.

La primera de las investigaciones fue publicada en la Revista de Dermatología Investigativa, destacando que la vitamina C favorece la producción de colágeno y la regeneración celular, aspectos clave para mantener la piel firme y saludable.

“Somos los primeros en demostrar que la vitamina C presente en la circulación sanguínea penetra en todas las capas de la piel y se asocia con una mejor función cutánea”, afirmó la profesora Margreet Vissers, del Departamento de Patología y Medicina Molecular de Otago.

Aquí hay otras frutas más poderosas en vitamina C que mejorarán tu salud.

Cuánto kiwi debes comer al día para obtener sus beneficios

Según los expertos, lo ideal es que consumas dos kiwis diarios, lo que tampoco ningunea los beneficios de consumir al menos uno. Y es que cada unidad te aporta más de 60 miligramos de vitamina C, una cantidad que supera la ingesta diaria recomendada de 40 miligramos para adultos.

El kiwi dorado tiene una piel más lisa y casi sin vellos. La pulpa es de color amarillo vibrante y tiene una consistencia más cremosa y jugosa. Crédito: Mike_O | Shutterstock

El consumo regular de kiwi también se vincula con una mejor calidad del sueño. Investigadores del Centro de Investigación del Sueño de la Universidad de Northumbria, junto con la Universidad de Limerick y el Instituto de Deportes de Irlanda en Dublín, analizaron el impacto de esta fruta en el descanso nocturno.

La conclusión es que el kiwi contiene serotonina, un compuesto clave en la producción de melatonina, la hormona que regula los ciclos del sueño. Además, sus antioxidantes ayudan a reducir el estrés oxidativo, un factor que suele afectar el descanso. Este beneficio también se consigue con la piña, ayudándote además a prevenir el estreñimiento.

Un estudio con atletas de alto rendimiento, donde consumieron dos kiwis una hora antes de dormir, durante un mes, mostró la mejoría en la calidad del sueño y redujo las interrupciones nocturnas, de acuerdo con resultados publicados en la revista Nutrients.

El kiwi mejora tu estado de ánimo y salud intestinal

La profesora Tamlin Conner y su equipo de la Universidad de Otago publicaron en el British Journal of Nutrition que el consumo diario de dos kiwis se asocia con un aumento de la vitalidad en pocos días.

“Es muy importante que las personas sepan que pequeños cambios en su dieta, como añadir kiwi, podrían marcar la diferencia en cómo se sienten a diario”, afirmó Conner.

Cuando cortas el kiwi en finas rodajas, te será más agradable consumirlo con la piel, que también aporta beneficios. Crédito: Denis Klimov 3000 | Shutterstock

Y otro de los grandes beneficios del kiwi se relaciona con la digestión. Cada fruta contiene entre dos y tres gramos de fibra soluble e insoluble, lo que favorece la regularidad intestinal y actúa como prebiótico natural.

“Varios ensayos clínicos y artículos científicos demuestran que comer de uno a tres kiwis al día favorece la salud digestiva y reduce el estreñimiento y la hinchazón”, explicó la Dra. Linia Patel, portavoz de la Asociación Dietética Británica, en declaraciones a The Times.

Finalmemte, el kiwi también aporta actinidina, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas durante la digestión. Además, sus polifenoles y fibras fermentables estimulan el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas.

