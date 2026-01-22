Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 22 al 28 de enero

Arthur Jafa en el MOMA

“Less Is Morbid es una forma de contrarrestar el deseo de muerte”, expresa el artista Arthur Jafa. Originario de Tupelo, Mississippi, y formado como arquitecto y director de fotografía se ha hecho conocido por sus collages, montajes, ensamblajes e instalaciones, que combinan imágenes impregnadas de lo que él llama “capacidad afectiva”, o el poder emocional de la asociación.

Jafa ha seleccionado más de 80 objetos de la colección del museo. Al colocar las obras una junto a la otra, crea relaciones entre las imágenes y entre sus creadores: Jean-Michel Basquiat y Cy Twombly; Lygia Clark, Roy DeCarava, Kase2 y Ming Smith; Piet Mondrian y Lutisha Pettway. La exhibición será este jueves 22 de enero de 6:00 p.m. a 6:50 p.m. Informes: moma.org

Homenaje a la música en el Carnegie Hall

Tito Puente Jr. y otros artistas formarán parte este sábado 24 de enero en el Carnegie Hall en el festival United in Sound: America at 250 de Carnegie Hall, que tendrá lugar de enero a julio de 2026 y que destaca la extraordinaria riqueza musical que ha evolucionado y florecido en Estados Unidos, coincidiendo con la celebración del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. Una parte de las estrellas musicales son: el director Ray Chew, Ali Stroker, Donnie McClurkin, Tito Puente Jr., Vernon Reid, Kathy Sledge, y como conductor del everno estará Cousin Brucie. El evento será en el Stern Auditorium/Perelman Stage a partir de las 8:00 p.m. Informes: carnegiehall.org

El Año Lunar a ritmo de baile

¡Ya llegó el Año del Caballo! Celebre el Año Nuevo Lunar con estilo junto a MPA, la Biblioteca Pública de Brooklyn y la Compañía de Danza Nai-Ni Chen, con una experiencia de danza interactiva que incluye deslumbrantes vestuarios y llamativos accesorios, además de manualidades y diversión para toda la familia.

La reconocida compañía de danza de gira internacional fundada por la coreógrafa chino-estadounidense Nai-Ni Chen, y ahora dirigida por la directora artística Greta Campo y el director ejecutivo Andy Chiang, se presentará en el Centro Comunitario Carmine Carro en Marine Park, 3000 Fillmore Ave, Brooklyn, el sábado 24 de enero de 2026 a las 12:00 p.m. La entrada es gratuita. Informes: nycgovparks.org

Salsa en Museo de Brooklyn

El Museo de Brooklyn incluye para las últimas semanas de enero el regreso de su popular serie de fiestas de salsa, este jueves 22 de enero de 6 a 9:30 p.m. no se puede perder una noche llena de baile organizada por Balmir Dance Society. Comienza la velada con una clase impartida por bailarines profesionales, seguida de música en vivo, baile social y actuaciones de los mejores grupos de baile latino del distrito.

El museo ofrece además un taller de poesía y visitas guiadas para padres con bebés explorando la obra de Monet y Venecia, además de una actuación sorpresa de la Orquesta Sinfónica de Brooklyn. Otros programas y eventos especiales complementan las exposiciones y colecciones del museo, benefician a la comunidad local y fomentan el aprendizaje a través de las artes visuales.

Los miembros del museo disfrutan de entradas gratuitas o con descuento y acceso prioritario a los diversos programas públicos qu ofrece el Museo. Informes: secure.brooklynmuseum.org

A disfrutar del color



Color Factory, la experiencia artística interactiva que invita a los visitantes a experimentar la alegría del color, este domingo 25 de enero, de 4 a 6 p. m., a disfrutar de un lector de aura en vivo, inmerso en las coloridas instalaciones de Color Factory. Además de la experiencia llena de color, los asistentes al evento recibirán una fotografía de su aura de cortesía para ayudarlos a descubrir la energía única que aportarán al 2026.

Color Factory ha sido votada como la experiencia artística inmersiva número 1 en Estados Unidos durante los últimos dos años. Color Factory reúne a un elenco de artistas, diseñadores y creativos de renombre para que cuenten sus historias únicas a través del color y colaboren en instalaciones participativas. Color Factory NY se encuentra en 251 Spring Street. Informes: colorfactory.co



Gustavo Dudamel y la NY Phil en el Radio City

El domingo 25 de enero a las 7:00 p.m., Gustavo Dudamel, director musical designado de Tang, conducirá a los miembros de la New York Philharmonic en un concierto histórico en Radio City Music Hall, marcando la primera aparición de la orquesta en este emblemático escenario. El evento también será pionero al utilizar el revolucionario sistema de sonido inmersivo Sphere, ofreciendo al público una experiencia auditiva sin precedentes. El programa incluye una selección diversa de obras: Wonderful Town Overture y Times Square: 1944, de Bernstein; un vals de Swan Lake de Tchaikovsky; Underneath the Sheen de Julia Adolphe; Winterlust Polka de Josef Strauss; On the Beautiful Blue Danube de Johann Strauss II; A Night Piece, de la banda sonora de Taxi Driver de Herrmann; Strum de Jessie Montgomery; y An American in Paris de Gershwin. Boletos disponibles en: ticketmaster.com.

Foto: Brandon Patoc

Soledad Barrio & Noche Flamenca en The Joyce Theater

Del martes 27 de enero al domingo 8 de febrero, Soledad Barrio y Noche Flamenca presentan la premier mundial de su nuevo espectáculo de larga duración, Irrationalities, en The Joyce Theater (175 Eighth Avenue, Manhattan). Inspirada en Goya, Fellini, Sófocles y los eventos actuales, la obra explora la belleza y la brutalidad de la condición humana a través de la danza y la música flamenca. La producción reúne a 14 de los mejores bailarines, cantaores y músicos de flamenco, combinando talentos consagrados con artistas emergentes, y cuenta con música original de Martín Santangelo y colaboradores. Los boletos están disponibles en Joyce.org y NocheFlamenca.com.

Foto: Steven Pisano

The Skylard lanza temporada de cócteles

Con la llegada del invierno, The Skylark se adapta a la temporada con un nuevo programa de cócteles diseñado para las noches frías, las reuniones festivas y las vistas panorámicas desde su salón, abierto todo el año, a 30 pisos de altura sobre Times Square.

El salón interior del Skylark crea el ambiente perfecto para las noches de invierno con sus lujosos sofás de ante azul, cómodos sillones de cuero marrón, una iluminación dorada y brillante y una impresionante barra revestida de cuero, todo ello enmarcado por ventanales que ofrecen vistas panorámicas del Empire State Building, Hudson Yards y la icónica bola de Nochevieja de Times Square. Es un lugar ideal para reuniones invernales, copas íntimas y momentos acogedores con el encanto de una terraza en la azotea. Informes: theskylarknyc.com

Una experiencia teatral en Urban Stages

Tras agotar todas las entradas y recibir una respuesta abrumadora del público, Urban Stages (Frances Hill, Directora Artística Fundadora; Antoinette Mullins, Directora Artística Asociada) se complace en presentar una nueva temporada de la obra The Porch On Windy Hill, una experiencia teatral conmovedora y rica en música, escrita por Sherry Stregack Lutken, Lisa Helmi Johanson, Morgan Morse y David M. Lutken, que ha cautivado al público de todo el país. Las funciones inician este domingo 25 de enero a las 3 p.m. y el lunes a las 7 p.m.Informes: urbanstages.org