El K4 Hatchback 2026 de Kia es un cómplice perfecto de la aventura

“Movimiento que inspira”, esa es la filosofía de Kia la cual se aplica al nuevo Kia K4 2026 Hatchback la nueva estrella de la casa coreana.

Cuando pensamos en un hatchback nos imaginamos en un vehículo pequeño súper compacto pero con el K4 esto no es así ya que puede pasar por un sedán sin ningún problema y con un estilo que se pensaba estaba olvidado, pero ha regresado y con fuerza.

Tuvimos el placer de conducir este compacto que a simple vista sorprende con su color mostaza (Sparkling Yellow) encendido y que apunta a un mercado joven pero estamos seguros llamará la atención de todos los amantes de los autos novedosos y listos para cualquier aventura.

Viene en tres modelos EX, GT-Line y GT-Line Turbo, este último fue el que probamos y nos sorprendió su respuesta y poder del motor de 1.6 litros, especialmente al momento de exigirse en las montañas al norte de Los Ángeles.

Pero no solo su motor nos llamó la atención destaca su estilizada parrilla con un negro brillante que contrasta de manera perfecta con su intenso color. La caída del capó del K4 Hatchback tiene una curvatura aerodinámica y termina con sus faros led que al estar encendidos vienen con un permanente color intenso anaranjado, que es la característica de los modelos del fabricante coreano.

“Este es un vehículo con mayor versatilidad, espacioso dinámico. Queremos que los concesionarios tengan todos los colores para marzo”, expresó Russell Wager, vicepresidente de Marketing de Kia.

El Kia K4 se introdujo hace dos años como sedán y aunque el nuevo modelo hatchback es 11 pulgadas más corto puede pasar tranquilamente como un vehículo que ofrece todas las comodidades de un sedán o más. Mientras el modelo sedán tiene 14.6 pies cúbicos de espacio el hatchback lo supera con una mayor capacidad de cargo, 22.2 pies cúbicos de carga, lo que lo hace ideal para los paseos y llevar en el maletero varias mochilas, paquetes de compra hasta un cooler grande y se extiende el almacenamiento al momento de doblar los asientos traseros.

“El diseño es lo que hace la diferencia en el K4 Hatchback, no se ha sacrificado el espacio interior para toda la comodidad necesaria que se necesita, está diseñado para una vida moderna”, mencionó Tina Jamshidi Araghi, Especialista y Planificadora de Producto de Kia.

Acelera tu ambición

El K4 Hatchback GT-Line Turbo viene con poder. /KIA

Bajo el lema de “Acelera tu Ambición” el K4 Hatchback se convierte en un serio contendiente para otros modelos ya conocidos del mercado como el Volkswagen GTI, el Subaru Impreza o el Toyota Corolla, pero este Kia K4 marca la diferencia con un diseño refinado y lleno de comodidad interior bajo un precio accesible.

Destaca su volante bicolor así como el acabado de los asientos de cuero sintético con un filo blanco en el modelo turbo, tienen además memoria ajustable así que no necesita calibrarlos al momendo de conducir, los descansabrazos también tiene el acabado con la línea blanca.

Al igual que el sedán viene con una pantalla digital de 12.3 pulgadas que combinada al panel alcanza hasta 29.6 pulgadas y se puede personalizar inclusive con su supehéroe favorito de Marvel ya que Kia y el gigante de los cómics se han unido para llevar el entretenimiento interior a otros niveles. Ofrece además el monitor de visión periférica de 360° y monitor de punto ciego con video en tiempo real.

Disponible con hasta 29 funciones de asistencia al conductor, 16 de las cuales vienen de serie en la parte trasera trae dos puertos de carga USB extra ya que adelante también hay conectividad y carga inalámbrica para el celular. Ofrece Apple CarPlay y Android Auto de serie, además de conectividad avanzada que incluye actualizaciones inalámbricas y llave digital 2.0.

Sobresale la cabina silenciosa y aunque aprete el fondo el acelerador el motor es practicamente imperceptible así como los ruidos exteriores y esto significa disfrutar al máximo de su sistema de sonido con bocinas Karman Kardon. La gama alta del GT-Line Turbo trae el volante y los asientos con calefacción, memoria de asiento y luz ambiental ajustable.

Diseño original

La pantalla táctil puede personalizarse con los personajes de Marvel. /KIA

El K4 Hatchback busca posicionarse como un modelo deportivo y con estilo original dirigido a los amantes de los fines de semana de aventura. El modelo GT line Turbo viene con aros negros brillantes de 18 pulgadas en forma de estrella los cuales se combinan con una franja en la curvatura de los guardapolvos también de un negro gloss, en el modelo EX los aros son de 17 pulgadas. La carrocería tiene 174 pulgadas, es decir 11 menos que el sedán, sin embargo eso no le quita personalidad ya que sus líneas suaves y a la vez agresivas impactan a cualquier conductor y lo hace perfecto al momento de buscar un espacio para aparcarlo.

En la parte trasera sobresale un spoiler y sus luces LED recorren todo el contorno de la cajuela. El modelo de gama alta trae un quemacocos de gran espacio y hay la posibilidad de personalizar el techo con una parrilla y la parte trasera es adaptable a una carpa de campamento.

Poder bajo el capó

El Kia K4 Hatchback viene con dos tipos de motor uno de 1.6 litros turboalimentado que genera un impresionante 190 caballos de fuerza y 195 lb-pie de torque y una transmisión automática de 8 velocidades y otro de 2.0L de 4 cilindros con 147 caballos de potencia y 132 lb-pie de torque. Este modelo ofrece un rendimiento de 33 MPG en carretera y los otros modelos 34 MPG.

Las 6,000 rpm del motor turboalimentado responden a la perfección e inclusive en las cuestas empinadas y casi 3,000 metros de altura no tuvimos necesidad de aumentar la potencia con otro modo de manejo. Se agarra firme en las curvas gracias a su estabilidad y chasís que utiliza el mismo del utilitario modelo Niro de Kia.

Tiene buen pique al momento de acelerar y puede asimilar las exigencias de un vehículo SUV aunque su tracción es delantera pero funcionarios de Kia no descartan en un futuro convertir el K4 Hatchback en un AWD lo que lo haría un modelo casi imbatible para en este segmento y a un precio muy accesible.



Precio

El modelo base EX empieza en $24,990 el GT-Line en $25,990 y el GT-Line Turbo inicia en $28,890 más $2,300 con el Tech PKG y $295 con el interior de asientos color rojo combinado. Se ofrece en siete colores: Sparkling Yellow, Currant Red, Aurora Black Pearl, Snow White Pearl, Interstellar Gray, Morning Haze y Wave Blue.