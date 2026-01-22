Juez da 21 días a Florida para divulgar archivos sobre “Alligator Alcatraz”

Las organizaciones ambientales que buscan frenar el centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz” lograron este jueves un nuevo avance judicial, luego de que un juez ordenara al gobierno de Florida entregar documentos internos sobre cómo opera la instalación.

El fallo obliga a la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM) a responder, en un plazo de 21 días, las solicitudes de registros públicos presentadas por Friends of The Everglades y Earthjustice, que reclaman acceso a información vinculada al acuerdo del estado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los grupos demandantes sostienen que Florida violó la Ley de Transparencia Gubernamental al mantener bajo reserva documentos clave sobre el uso de recursos federales en el centro. Según la demanda, esa falta de acceso fue utilizada para “ocultar información” y justificar que el proyecto no debía cumplir con las leyes ambientales federales antes de ser construido.

“El centro de detención, conocido como ‘Alligator Alcatraz’, estuvo rodeado de secretismo desde el principio”, afirmó la directora de Friends of The Everglades, Eve Samples, en un comunicado.

Según la organización, el gobierno estatal intentó eludir su obligación legal de proteger el ecosistema de los Everglades, donde habitan especies protegidas.

Samples advirtió que la negativa a divulgar los documentos dejó como única alternativa acudir a los tribunales. “Si el estado no cumple voluntariamente con las leyes de acceso a la información pública sobre este centro de detención del ICE, debemos exigir responsabilidades a través de las cortes”, sostuvo.

Causa judicial

El litigio ocurre en paralelo a otra causa judicial que busca el cierre definitivo del complejo, inaugurado en julio de 2025 y convertido en uno de los principales emblemas de la política antiinmigrante de la segunda Administración de Donald Trump.

Ese proceso permanece abierto luego de que, el pasado 4 de septiembre, el Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones suspendiera una orden que obligaba a desmantelar el centro a más tardar en octubre de 2025.

La corte decidió frenar la medida mientras analiza el caso de fondo, por lo que se fijó una nueva audiencia para abril próximo.

Las organizaciones ambientales sostienen que Florida nunca debió avanzar con la construcción sin realizar un análisis de impacto ambiental, al tratarse de una zona con decenas de especies endémicas en peligro, incluidos caimanes.

También denuncian la falta de información pública sobre la cantidad de migrantes detenidos en el lugar.

“La retención de estos documentos públicos por parte de Florida es un ejemplo de cómo colaboraron con el gobierno federal para construir un centro de detención masiva de ICE en los Everglades, con total desprecio por la ley federal”, declaró Tania Galloni, abogada principal de Earthjustice en Florida.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

Filtran que “Alligator Alcatraz” podría quedar vacío en cuestión de días tras orden de cierre

Florida apelará cierre de Alligator Alcatraz y mantendrá deportaciones

Gobierno de Trump dice que la orden de cerrar Alligator Alcatraz afecta capacidad para aplicar políticas migratorias