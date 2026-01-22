Oscar 2026: Conoce la lista oficial de nominados

Han llegado las nominaciones más esperadas de toda la temporada de premios. Este jueves 22 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hizo pública la lista oficial de nominados para la edición número 98 de los premios Oscar.

La gala de premiación se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo. Esa noche se reunirán la mayoría de las estrellas de Hollywood y se encargarán de reconocer el mejor trabajo hecho durante un año. El evento se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles y por segundo año consecutivo será presentado por el comediante Conan O’Brien.

Este año, la Academia incorporó una nueva categoría para reconocer al mejor reparto de la temporada, por lo que se anunciaron nominados a un total de 24 categorías. Desde el 2002, año en que entró la nominación a Mejor Película Animada, no se habían incorporado nuevas categorías.

Lista de nominados

Mejor Película

‘Bugonia’

‘F1’

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

‘One Battle After Another’

‘The Secret Agent’

‘Sentimental Value’

‘Sinners’

‘Train Dreams’

Mejor Director

Paul Thomas Anderson – ‘One Battle After Another’

Ryan Coogler – ‘Sinners’

Josh Safdie – ‘Marty Supreme’

Joachim Trier – ‘Sentimental Value’

Chloé Zhao – ‘Hamnet’

Mejor Actor de Reparto

Benicio Del Toro – ‘One Battle After Another’

Jacob Elordi – ‘Frankenstein’

Delroy Lindo – ‘Sinners’

Sean Penn – ‘One Battle After Another’

Stellan Skarsgard – ‘Sentimental Value’

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning – ‘Sentimental Value’

Inga Ibsdotter Lilleaas – ‘Sentimental Value’

Amy Madigan – ‘Weapons’

Wunmi Mosaku . ‘Sinners’

Teyana Taylor – ‘One Battle After Another’

Mejor Guion Original

‘Blue Moon’

‘It Was Just an Accident’

‘Marty Supreme’

‘Sentimental Value’

‘Sinners’

Mejor Guion Adaptado

‘One Battle After Another’

‘Hamnet’

‘Bugonia’

‘Train Dreams’

‘Frankenstein’

Mejor Película Animada

‘Arco’

‘Elio’

‘KPop Demon Hunters’

‘Little Amélie or the Character of Rain’

‘Zootopia 2’

Mejor Diseño de Producción

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

‘One Battle After Another

‘Sinners’

Mejor Maquillaje y Peinado

‘Frankenstein’

‘Kokuho’

‘Sinners’

‘The Smashing Machine’

‘The Ugly Stepsister’

Mejor Diseño de Vestuario

‘Avatar: Fire and Ash’

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

‘Sinners’

Mejor Banda Sonora

‘Bugonia’

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘One Battle after Another’

‘Sinners’

Mejor Cortometraje Animado

‘The Three Sisters’

‘Retirement Plan’

‘Forevergreen’

‘The Girl Who Cried Pearls’

‘Butterfly’

Mejor Cortometraje

‘Butcher’s Stain’

‘A Friend of Dorothy’

‘Jane Austen’s Period Drama’

‘The Singers’

‘Two People Exchanging Saliva’

Noticia en desarrollo