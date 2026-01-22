Pronóstico del tiempo en Chicago, Illinois para este jueves 22 de enero

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Por esta razón, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 22 de enero.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 25 grados Fahrenheit (-4ºC) y una mínima de -9 grados Fahrenheit (-23ºC) . La sensación térmica o”temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 9ºF (-13ºC) de máxima y 9ºF (-13ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 1 durante la primera mitad de la jornada y del 9 a lo largo de la noche. Luego, se esperan nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 17.4 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:12 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:53 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana habrá cielos sin nubes. Se estima que la temperatura máxima sea de -4 grados Fahrenheit (-20ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los -6 (-21 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 8% por la mañana, 8% por la tarde y 8% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima