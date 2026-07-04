Chofer de Uber se incendió a sí mismo afuera de la ONU en Nueva York: protesta anti China

Lobga Rangzen, neoyorquino de origen tibetano, murió dramáticamente al prenderse fuego frente a la sede de las Naciones Unidas en Midtown Manhattan (NYC) para protestar contra la ocupación china de su tierra natal, según las autoridades.

Activistas señalaron que Rangzen, de 52 años, era originario del Tíbet y se había mudado a Estados Unidos hace más de dos décadas. Residía en Queens y trabajaba como conductor de Uber, según comentaron sus amigos.

La dramática protesta sucedió alrededor de las 6:30 p.m. del caluroso jueves y Rangzen transmitió su muerte en vivo, señaló Daily News. También grabó un mensaje de seis minutos en su lengua materna abogando por la libertad y la independencia del Tíbet, antes de vestirse con túnicas monásticas tradicionales y dirigirse a pie hacia la intersección de la calle 42 y la 1ra Avenida. Frente a la ONU, colocó su teléfono en el suelo y grabó su propia inmolación en vivo.

“Así que, si llevo a cabo una acción importante hoy, quiero que sepan que no es por ningún motivo personal”, declaró en el video. “No es porque no tenga qué comer o qué vestir, sino porque lo hago por mi país. Por la nación tibetana”.

El video, de contenido extremadamente dramático y difundido en internet, captó a Rangzen caminando por la calle mientras sostiene una bandera tibetana. Instantes después, todo su cuerpo queda envuelto en llamas. Unos folletos que llevaban la consigna “China fuera del Tíbet” se incendiaron en sus manos al ser arrojados a la calle.

Rangzen dio varios pasos mientras el fuego lo consume. Las imágenes captaron que permaneció en pie durante más de 30 segundos antes de desplomarse. Los servicios de emergencia lo trasladaron al Hospital Bellevue, pero no fue posible salvarle la vida.

Un portavoz de la ONU indicó que el incidente ocurrió una vez finalizadas todas las reuniones programadas para el jueves, por lo que las operaciones de la organización no se vieron afectadas.

Horas después de su fallecimiento, decenas de tibetanos se manifestaron frente a la ONU en protesta por su mártir. Una amiga cercana de Rangzen, que solo quiso identificarse como Tashi, sostenía una prenda de vestir suya que había quedado quemada mientras exigía cambios en su país natal.

China sostiene que el Tíbet ha formado parte de su territorio durante más de siete siglos y que el Partido Comunista ha gobernado la región del Himalaya desde 1951. Sin embargo, muchos tibetanos afirman haber sido esencialmente independientes durante la mayor parte de su historia y han protestado contra lo que consideran un dominio autoritario y represivo por parte de Pekín.

Tragedias similares en Nueva York

En febrero de esta año un joven de 27 años fue hospitalizado con quemaduras graves en todo el cuerpo tras rociarse con gasolina y prenderse fuego a propósito durante una discusión con su novia en una calle del Alto Manhattan (NYC). Su pareja, también de 27 años, sufrió quemaduras en las manos al intentar apagar las llamas, según la Policía de Nueva York.

En septiembre del año pasado una mujer envuelta en llamas saltó fatalmente de un tejado a una altura de 6 pisos en Brooklyn (NYC). También en ese condado en mayo de 2025 Lashawn Duffie fue sentenciado a entre 38 años de cárcel y cadena perpetua por matar brutalmente a su ex novia Sugerys Ramírez atándola a una silla y quemándola dentro de un apartamento que estaba ocupando de manera ilegal.

En noviembre de 2024 un hombre de 48 años murió después de prenderse fuego frente a una iglesia en el Lower East Side de Manhattan (NYC). En abril de ese año Max Azzarello (37), “teórico de la conspiración”, murió horas después de prenderse fuego en un parque de Manhattan frente al tribunal donde era juzgado el entonces ex mandatario Donald Trump, quien se encontraba en el edificio al momento de la tragedia.

En otro caso similar, en 2018 David Buckel (60), conocido abogado de los derechos de la comunidad homosexual y activista ambiental, se quemó vivo en un parque en Brooklyn (NYC), dejando una nota suicida en protesta por el daño al planeta que causa el uso de hidrocarburos.

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