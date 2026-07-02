Dónde y a qué hora serán los fuegos artificiales del 4 de julio en Nueva York

Nueva York celebrará este 4 de julio el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s. El evento promete ser el más ambicioso de su historia, con 85.000 proyectiles pirotécnicos, un nuevo espectáculo de láser desde el Puente de Brooklyn y una banda sonora especial para conmemorar la fecha.

La transmisión oficial comenzará a las 8:00 p.m. y se extenderá hasta las 10:00 p.m. (hora del Este). Durante ese horario habrá presentaciones musicales, segmentos conmemorativos y la cobertura previa al inicio de los fuegos artificiales, que comenzarán al anochecer.

Según Macy’s, el espectáculo utilizará 85,000 proyectiles en 30 colores diferentes, lanzados desde seis barcazas distribuidas entre el East River y el Hudson River. Como novedad, la edición de este año incorporará un espectáculo de rayos láser proyectado desde el Puente de Brooklyn.

Los fuegos podrán verse desde cualquier punto con vista despejada hacia el Bajo East River, el Bajo Hudson River y el Puente de Brooklyn. Entre las zonas recomendadas figuran DUMBO, Brooklyn Heights, South Street Seaport, Battery Park, el West Village y varios muelles de Manhattan, además del paseo marítimo de Jersey City.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la entrega de 100,000 entradas gratuitas para acceder a las mejores áreas de observación en Brooklyn Bridge Park y el Seaport de Manhattan.

Las personas seleccionadas será notificadas hasta este jueves 2 de julio. Por ello, las autoridades recomiendan revisar tanto la bandeja de entrada como la carpeta de spam para evitar perder la confirmación.

Otros espacios

Además de esas zonas con acceso controlado, la ciudad habilitará espacios gratuitos a lo largo de la autopista FDR Drive, en Manhattan. También habrá múltiples puntos de observación en Jersey City, incluidos Exchange Place, Colgate Clock, Harborside y varios cruces sobre Hudson Street, donde además se celebrará un festival y una serie de conciertos durante todo el día.

“Cientos de miles de neoyorquinos se congregarán a lo largo de nuestra costa para celebrar, y nos aseguraremos de que algunas de las mejores vistas estén disponibles de forma gratuita”, afirmó Mamdani.

Las autoridades informaron que los asistentes estarán sujetos a controles de seguridad. No se permitirá ingresar con bebidas alcohólicas, mochilas, mantas, drones, sillas de jardín, neveras grandes, paraguas, cigarrillos electrónicos, patinetes eléctricos ni armas.

El componente musical también tendrá un papel central. El espectáculo incluirá actuaciones de Noah Kahan, Post Malone, Salt-N-Pepa, Bebe Rexha, Shaboozey y Blake Shelton.

Además, la pirotecnia estará sincronizada con una banda sonora de 27 minutos compuesta por el ganador de los premios Grammy y Emmy Jason Howland, que recorrerá grandes éxitos musicales desde 1976 hasta la actualidad e incluirá una presentación en vivo de Alexia Jayy, ganadora de la temporada 29 de The Voice.

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