Una noche de juegos, adrenalina y mundos ocultos bajo Broadway

Debajo del histórico Brill Building en Times Square existe ahora un espacio que propone una experiencia distinta. El pasado 15 de enero fue la apertura de “Great Big Game Show” y “The Escape Game”, dos atracciones inmersivas que combinan juego, tecnología y diseño escénico en un entorno totalmente apartado del ruido exterior.

Desde la entrada, el lugar se percibe como un set cinematográfico: luces que se prenden como si fuera un set, pantallas, sonido envolvente y una energía que demuestra que aún hay propuestas capaces de sorprender incluso a quienes recorremos la ciudad a diario.

La primera parada fue “Great Big Game Show”, donde un grupo de desconocidos termina convertido en competidores en un juego que parece un show de televisión real. Hay un escenario completo con tarima, un presentador con carisma de late-night, música a todo volumen, y hasta una rueda gigante lista para girar.

Las dinámicas cambian cada pocos minutos ya que “Great Big Game Show” cuenta con más de 17 minijuegos diferentes, y el tiempo vuela entre risas, gritos, y ese instinto competitivo.

Además de los minijuegos, el lugar ofrece varios juegos de escape. Y no hablo de cerrar una puerta y buscar llaves: hablo de mundos completos. The Escape Game Times Square abrió con seis aventuras temáticas, tres de ellas completamente nuevas para la ciudad; Cosmic Crisis, Legend of the Yeti y Ruins: Forbidden Treasure.

Entras a una sala y te recibe lo que parece ser un set de película: pasadizos secretos, puertas que se abren solas, puzzles que mezclan tecnología con narrativa.

En mi equipo, hubo gritos, teorías que se contradecían, pistas que aparecían donde menos lo esperábamos y esa sensación de que nada es imposible si lo descifras a tiempo. La experiencia entre luces, humo, códigos y un reloj en cuenta regresiva, hace que los asistentes se desconecten del mundo exterior.

Si buscas un plan distinto con amigos, una cita que se salga del molde, o simplemente recordar lo que se siente jugar, Great Big Game Show y The Escape Game son una excusa perfecta para escapar por una hora.