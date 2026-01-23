Abren en Brooklyn y Queens nuevas clínicas ‘Elevate You’ para jóvenes

Una asociación entre la Corporación de Hospitales Públicos de la Ciudad de Nueva York (NYC Health + Hospitals) y la aseguradora MetroPlusHealth, puso en servicio dos clínicas para mantener a los jóvenes conectados con la atención médica.

Las nuevas clínicas llamadas ‘Elevate You’ funcionarán en los hospitales públicos municipales en Brooklyn y Queens y brindarán atención de salud mental, cuidados primarios, salud reproductiva, apoyo vocacional y apoyo social a cargo de un equipo que incluye un trabajador social, un psiquiatra, una enfermera, un joven consejero y un defensor de la familia.

Este modelo de clínicas se alinean con el informe sobre el Estado de la Salud Mental de la Ciudad de Nueva York de 2024, que solicitó reformas urgentes en las transiciones de los jóvenes y destacó las profundas desigualdades en el acceso a la atención.

Según datos municipales, casi el 90% de los jóvenes dejan de ver a su proveedor de salud mental después de cumplir 21 años.

“El acceso a atención médica constante y de alta calidad no es opcional, es esencial, y nuestra ciudad lo está demostrando. Estas nuevas clínicas para jóvenes apoyarán a los jóvenes a medida que transitan hacia la edad adulta y son solo un ejemplo de un gobierno municipal que está de su lado, en cada paso del camino”, explicó el alcalde Zohran Kwame Mamdani.

8,000 niños y adolescentes por año

Este anuncio se basa en la continuidad de varios programas para abordar la salud mental de los jóvenes que se trazaron durante las administraciones de los exalcaldes Bill de Blasio y Eric Adams, incluyendo 16 clínicas de salud mental en escuelas que ofrecen tratamiento clínico directamente en los edificios escolares y el Programa de Continuidad de la Salud Mental, que conecta a estudiantes de 50 escuelas públicas de la ciudad de Nueva York con atención de salud mental oportuna.

NYC Health + Hospitals atiende aproximadamente a 8,000 niños y adolescentes cada año a través de servicios de salud conductual para pacientes hospitalizados y ambulatorios en sus hospitales, clínicas comunitarias de salud mental y programas innovadores en escuelas y comunidades.

“Las dos nuevas clínicas ‘Elevate You’ son espacios luminosos y cómodos donde nuestros pacientes adolescentes pueden recibir la atención que necesitan y desarrollar las habilidades necesarias para afrontar la siguiente etapa de sus vidas. Agradecemos profundamente a MetroPlusHealth por su visión y apoyo a esta iniciativa”, declaró el Dr. Mitchell Katz, presidente y director ejecutivo de NYC Health + Hospitals.

Como destaca Neil J. Moore, director ejecutivo de NYC Health + Hospitals en Queens, este modelo de atención está diseñado para romper el ciclo de abandono de los servicios de salud mental entre los jóvenes del sureste de Queens.

“Al centrarnos en una atención integral que incluye salud conductual, apoyo vocacional y capacitación en habilidades para la vida, abordamos desafíos específicos. Nuestro compromiso es empoderarlos para que tomen decisiones informadas y construyan un futuro más saludable al entrar en la edad adulta”, subrayó.

Drama en Queens

Como reveló un reporte de El Diario titulado ¿Por qué surgió en Queens el mayor plan del país contra el suicidio juvenil? en el año 2021, cuando la Gran Manzana trataba de recuperarse de la pandemia, 24 jóvenes se suicidaron en Queens y el 60% de ellos eran de origen latinoamericano.

Estos sucesos dispararon todas las alarmas e impulsó a las autoridades de salud a diseñar el Programa de Prevención del Suicidio en Jóvenes (ESPY) en el Hospital de Elmhurst.

Cuatro años después, quienes están al frente de esta estrategia, pionera en el país, aseguran que todavía cerca del 50% de las personas en estas comunidades multiculturales, que necesitan soporte en salud mental, no tienen todavía acceso a servicios.

¿Qué ofrecen las nuevas clínicas?

Apoyo integral para la salud: Los servicios incluyen coordinación de salud mental, salud física, atención de salud reproductiva y servicios preventivos adaptados a las necesidades de los jóvenes.

Equipos de atención continuada: Los adolescentes comienzan a trabajar con un equipo especializado a los 16 años, que los acompaña hasta los 25 años.

Habilidades para la vida y metas personales: Recursos vocacionales y educativos para ayudar a los jóvenes a acceder a la universidad, desarrollar sus carreras profesionales y alcanzar la independencia.

Clínicas adaptadas a los jóvenes: Los espacios se han renovado para crear ambientes acogedores con áreas de descanso y salas de reuniones diseñadas especialmente para jóvenes adultos.

