El tiempo de hoy en Chicago para este viernes 23 de enero

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Y como somos conscientes, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 23 de enero.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los -2 grados Fahrenheit (-19ºC) de máxima y los -8 grados Fahrenheit (-22ºC) de mínima. La sensación térmica o”temperatura real” estimada para esta jornada será de -22ºF (-30ºC) de máxima y -22ºF (-30ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 6 durante la primera mitad de la jornada y del 10 durante la noche. Luego, se prevén cielos despejados.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche. En esta época del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:11 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:54 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos más nubes que claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 12 grados Fahrenheit (-11 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 10 (-12ºC). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 88% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

