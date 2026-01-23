Empleadas de escuela a la que asistía niño hispano de 5 años arrestado por ICE niegan que menor estuviera abandonado

NUEVA YORK – Personal de la escuela a la que asistía Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el martes en Columbia Heights, Minneapolis, aseguraron que los agentes pudieron entregar de manera segura al menor a un adulto, pero no lo hicieron.



El pequeño fue detenido poco después de haber llegado a su casa de la escuela y mientras su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, se encontraba en la acerca.

Las autoridades migratorias se los llevaron a ambos.

En una conferencia ayer junto con el abogado de la familia, Marc Prokosch, empleadas de la escuela indicaron que varias personas se habían ofrecido a hacerse cargo del menor, pero que los oficiales ignoraron los reclamos.

Mary Granland, presidenta de la junta escolar de Columbia Heights Public School, relató que varias personas emplazaron a los efectivos migratorios para que no se llevaran al pequeño.

“Yo iba de camino a buscar a mis niños en la escuela y escuché la conmoción y vi a toda la gente, y mientras me salía del carro y llegaba a la esquina, escuché, ‘¿qué están haciendo?’, ‘¡no se lleven al niño!’, ‘hay gente aquí que se lo puede llevar’. Había otro adulto, que vivía en la casa, que estaba allí diciendo, ‘yo me llevaré al niño’, ‘yo me llevaré al niño’. Alguien más gritó, que vio que yo estaba allí, y dijo, ‘la escuela está aquí. Ellos pueden llevarse al niño. Ustedes no tienen que llevárselo’. Y hubo amplia oportunidad para poder manejar eso y entregar al menor a un adulto de manera segura. La mamá estaba allí. Ella vio por la ventana, y el papá estaba gritando, ‘por favor, no abran la puerta, no abran la puerta’, por la otra foto que ustedes han visto en la que se ve al pequeño tocando a la puerta con un agente de ICE cernido sobre él”, contó Granland.

A la pregunta de si estaban acusando a ICE de usar a menores como cebo, respondió: “Sí, es muy claro en las imágenes y los videos de primera mano. Yo estaba ahí. Eso fue lo que pasó”.

Por su parte, Zena Stenvik, superintendente de Escuelas Públicas de Columbia Heights, argumentó que han habido otras instancias en las que agentes han irrumpido en viviendas para llevarse, no solo a menores, sino a otras personas.

“Algo que sabemos que es cierto porque, de nuevo, nos han llevado a cuatro estudiantes y al menos una de nuestras estudiantes de 17 años que fue tomada cuando ella abrió la puerta, los agentes la empujaron para entrar y terminaron deteniendo a la menor y a los que estaban en el apartamento”, precisó Stenvik.

Granland alertó que el sentido de seguridad en nuestras escuelas se ha sacudido y que sus corazones están destrozados. “Y, honestamente, al final del día los niños deben estar en las escuelas con sus compañeros. Nosotros queremos enfocarnos en el propósito de educar a nuestros niños”, añadió.

“Nuestras escuelas y comunidades deben ser un lugar seguro para que niños y familias prosperen y necesitamos un camino diplomático para esta situación, y estamos buscando una resolución pacífica y necesitamos tu ayuda, porque, al final del día, nosotros tenemos silbatos y ellos tienen armas”, pidió.

El vicepresidente de Estados Unidos, James David (J.D.) Vance defendió el proceder de los agentes bajo el argumento de que el menor había sido abandonado y que a la narración de los hechos le faltaba contexto.

“La noticia es que el ICE detuvo a un niño de 5 años. Bueno, ¿qué se supone que deben hacer? ¿Acaso deben dejar que un niño de 5 años muera congelado?”, declaró.

Vance afirmó además que el padre de Liam era un inmigrante indocumentado, y que, cuando fueron a arrestarlo, salió corriendo.

“Cuando los agentes fueron a arrestar a su padre, que era un inmigrante ilegal, el padre huyó”, añadió el vicepresidente en una conferencia desde Minneapolis en donde se encontraba en una visita oficial.

El abogado de la familia Marc Prokosch insistió en que sus clientes habían hecho todo como correspondía para permanecer en EE.UU.

“Estos no son inmigrantes indocumentados. Ellos llegaron de la forma apropiada. Ellos vinieron de manera legal y estaban buscando una vía legal”, aseguró Prokosch.

“Eso no es preciso sobre lo que realmente ocurrió”, afirmó en referencia a las expresiones de Vance.

El licenciado detalló que el menor y su padre eran solicitantes de asilo.

“Liam y su padre entraron a EE.UU. por un puerto de entrada para solicitar asilo a través de la aplicación CBP One”, reveló el representante legal. “Utilizaron la aplicación, programaron una cita. Llegaron a la frontera y se presentaron ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Simplemente intentaban garantizar la seguridad de su familia y protegerse de la persecución en su país de origen”, agregó.

En un comunicado, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que el objetivo de ICE no era el menor, y que el niño había sido “ABANDONADO”.

“El 20 de enero, el ICE llevó a cabo una operación selectiva para arrestar a Adrian Alexander Conejo Arias, un inmigrante indocumentado de Ecuador que había sido PUESTO EN LIBERTAD en Estados Unidos por la administración Biden“, lee el parte de prensa que citó la cadena ABC News. “Cuando los agentes se acercaron al conductor, Adrian Alexander Conejo Arias huyó a pie, abandonando a su hijo. Para garantizar la seguridad del niño, uno de nuestros agentes del ICE permaneció con él mientras los demás agentes detuvieron a Conejo Arias”, sostuvo la agencia.

“Se les pregunta a los padres si desean ser deportados junto con sus hijos, o el ICE colocará a los niños con una persona de confianza designada por los padres. Esto concuerda con las políticas de control migratorio de administraciones anteriores”, concluyó el DHS sobre los procedimientos en casos como este.

Al momento, padre e hijo se encuentran en un centro de detención familiar en San Antonio, Texas.

Las fotos de Liam, con un gorro azul de conejo y una mochila roja de Spider Man, mientras era escoltado por agentes federales a un vehículo, se volvieron virales y han provocado el repudio de diversos sectores. Los que cuestionan la intervención con el menor advierten, entre otras cosas, sobre los traumas que eventos como el reseñado provocan, no solo en los niños, sino en toda la familia.

