DHS niega que ICE haya detenido a niño en Minnesota y culpan a su padre de abandono

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) negó este jueves que agentes de ICE se hayan enfocado en la captura un niño de cinco años durante un operativo migratorio en Minnesota y aseguró que el menor fue presuntamente abandonado por su padre al momento del arresto.

En un comunicado, el DHS afirmó que el operativo realizado el pasado 20 de enero tenía como objetivo exclusivo la detención de Adrián Alexander Conejo Arias, un migrante indocumentado de origen ecuatoriano y padre del niño que, según la agencia, había sido liberado previamente en el país durante la administración Biden.

“ICE NO se enfocó en un niño. El niño fue ABANDONADO”, señaló el DHS al referirse a lo ocurrido durante el operativo.

De acuerdo con la versión oficial, cuando los agentes se acercaron al vehículo que conducía Conejo Arias, el hombre huyó a pie, dejando atrás a su hijo. Ante esa situación, uno de los agentes de ICE permaneció con el menor “por su seguridad”, mientras el resto del equipo procedía a detener al padre, indicó la agencia.

El DHS sostuvo que el protocolo aplicado en este tipo de casos contempla que los padres puedan decidir si desean ser deportados junto a sus hijos o, en su defecto, que los menores sean colocados bajo el cuidado de una persona de confianza designada por ellos.

“Esto concuerda con las medidas de control migratorio de administraciones anteriores”, afirmó el departamento en su comunicado.

La agencia también destacó que los padres tienen la opción de gestionar su salida voluntaria del país mediante la aplicación CBP Home, un proceso que incluye un vuelo gratuito y un subsidio económico de $2,600 dólares.

Según el DHS, el uso de esta aplicación permitiría a los migrantes indocumentados “controlar su salida” y mantener la posibilidad de una futura migración legal.

Niño usado como “cebo”

La versión del DHS contrasta con declaraciones de autoridades escolares y comunitarias de Minnesota.

Funcionarios de Columbia Heights Public Schools denunciaron que el menor, identificado como Liam Conejo Ramos, fue detenido al regresar a casa desde el preescolar junto a su padre y que los agentes lo habrían utilizado como un “cebo” para localizar a otros posibles ocupantes de la vivienda.

Diversos medios locales informaron que tanto el niño como su padre fueron trasladados a un centro de detención en Texas, y que la familia, representada por un abogado, sostiene que tenía un caso de asilo activo sin órdenes de deportación vigentes al momento de la detención.

El caso generó reacciones políticas inmediatas. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, criticó lo ocurrido y calificó la ofensiva migratoria federal en el estado como una “campaña de represalias”, en medio del aumento de operativos del ICE en el área metropolitana de Minneapolis.

La tensión en la región ha crecido en las últimas semanas debido al despliegue de miles de agentes federales y a protestas que se han intensificado tras recientes incidentes relacionados con operativos migratorios.

