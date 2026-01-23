Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del jueves 22 de enero de 2026

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más populares en el estado, con sorteos emocionantes que dan a los participantes la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si estás interesado en participar en sus sorteos o solamente quieres estar al corriente de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, sigue leyendo para recibir más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy jueves, 22 de enero de 2026 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del jueves 22 de enero

Combinación mediodía: 08 06 02 01

Combinación noche: 01 05 02 00

Números ganadores de Pick-4 del jueves 22 de enero

Combinación mediodía: 03 07 05 07 01

Combinación noche: 02 05 09 09 00

Números ganadores de Pick-6 del jueves 22 de enero

Combinación original: 11 21 27 44 45 46

Bote acumulado: $12,300,000

Números ganadores de Cash4Life del jueves 22 de enero

Los números ganadores son: 02 17 19 36 56

Cash Ball: 02

Números ganadores de Jersey Cash-5 del jueves 22 de enero

Los números ganadores son: 03 07 16 17 31 B-07

Multiplicador: 3

Bote acumulado: $742,000

¿A qué hora inician los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey varían su frecuencia en función el juego. Se celebran todos los días de la semana y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se escogen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números a su gusto o marcar la opción de “Quick Pick” para que se generen de manera aleatoria y dejarlo todo en manos de la suerte.

Jugando a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de éstos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes hacer coincidir tu boleto con los cuatro números en el orden concreto en el que fueron sorteados.

Tanto uno como el otro tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se realiza de lunes a domingo a las 9:00 PM de Nueva Jersey. A diferencia de los anteriores, solo se juega una vez.

Para jugar tu boleto en Jersey Cash 5 debes seleccionar cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, lograrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en escoger cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar estos números y tendrás de premio $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos comienzan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y regalan la posibilidad de recibir dinero a diario a los afortunados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como mencionábamos arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador marca seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el mismo orden en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, Pick-6 también ofrece premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos veces por semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

