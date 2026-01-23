Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del viernes 23 de enero de 2026

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy viernes 23 de enero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del viernes 23 de enero

Los números ganadores son: 10 12 13 19 23 26 27 30 33 37 46 48 52 62 64 65 68 70 74 75

Números ganadores de Numbers del viernes 23 de enero

Combinación mediodía: 03 08 09

Combinación noche: 07 07 01

Números ganadores de Win 4 del viernes 23 de enero

Combinación mediodía: 00 08 01 04

Combinación noche: 08 00 03 05

Números ganadores de Take 5 del viernes 23 de enero

Combinación mediodía: 09 10 32 33 39

Combinación noche: 05 07 13 15 18

Números ganadores de Cash4Life del viernes 23 de enero

Los números ganadores son: 18 19 43 50 52

Consejos para aumentar tus opciones de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, hay algunas maneras para mejorar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, ayuda mucho investigar y analizar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al elegir los números de la lotería.

En segundo lugar, se recomienda jugar con regularidad y participar en distintos juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores pueden aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, es esencial contar con un presupuesto que seguir fielmente. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, pues esto podría provocar dificultades financieras.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, antes hay que rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo jugar a la Lotería de Nueva York si no vivo en Nueva York?

Sí, todas las personas mayores de 18 años pueden participar en la Lotería de Nueva York sin importar el lugar de residencia.

