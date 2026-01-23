Miguel Borja no fichará por Cruz Azul: “Quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar”

El delantero colombiano Miguel Borja puso fin este viernes a las versiones sobre su posible llegada a Cruz Azul y confirmó, a través de sus redes sociales, que no fichará por el club mexicano debido a la imposibilidad de liberar un cupo de extranjero, situación que lo dejó nuevamente sin equipo en la actual ventana de transferencias.

Borja permaneció en México durante casi un mes, tras arribar el 28 de diciembre de 2025, e incluso se entrenó de manera diferenciada mientras aguardaba que se resolviera el espacio en la plantilla que le permitiera firmar con La Máquina. Sin embargo, el tiempo transcurrió sin avances concretos.

En este contexto, el exjugador de River Plate publicó su primer mensaje oficial sobre el frustrado fichaje, agradeciendo al club y despidiéndose sin haber sido anunciado como refuerzo. “Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su Presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada”, señaló Borja.

“Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar”, añadió el delantero colombiano.

Según pudo conocer ESPN, el atacante le comunicó con antelación a la directiva cementera que comenzaría a escuchar otras ofertas, ante la falta de progreso en el caso.

Borja cerró su mensaje con palabras de reconocimiento hacia la institución: “Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del Club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos, y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar”.

