¿Quién es Keiber Lamadrid? Conoce el nuevo e inesperado fichaje del West Ham Inglés



El West Ham United anunció este jueves la cesión del extremo venezolano Keiber Lamadrid por el resto de la temporada 2025/26, procedente del Deportivo La Guaira, campeón de la Supercopa de Venezuela, en una operación que incluye opción de compra al finalizar el curso.

Lamadrid, de 22 años, se incorporará de inmediato a la disciplina de los Hammers, aunque en una primera fase continuará con su proceso de acondicionamiento físico bajo la supervisión del cuerpo médico del club londinense. El atacante no disputa partidos oficiales desde el cierre de la Liga FUTVE 2025, a comienzos de diciembre, aunque recientemente inició su planificación de pretemporada.

Nacido en Caracas, el futbolista logró su debut con la selección de Venezuela en noviembre y acumula más de 100 partidos oficiales con Deportivo La Guaira, club con el que debutó profesionalmente a los 18 años. Su rendimiento en la última campaña le valió el reconocimiento como Mejor Jugador Sub-23 del fútbol venezolano en la temporada 2025.

West Ham United is pleased to announce the signing of promising young Venezuela international winger Keiber Lamadrid on loan for the rest of the 2025/26 season ✍️



Welcome to East London, Keiber ⚒️ — West Ham United (@WestHam) January 22, 2026

Tras oficializarse su llegada al club del este de Londres, Lamadrid expresó su entusiasmo por esta nueva etapa en su carrera en declaraciones recogidas por el equipo de prensa del West Ham. “Es una oportunidad increíble estar aquí en este hermoso Club”, afirmó. “Primero que nada, doy gracias a Dios y a todas las personas que me ayudaron a llegar aquí. También doy las gracias a mi familia, que siempre me apoyó. Para mí, es un sueño estar aquí”.

El joven atacante también subrayó su deseo de crecer dentro y fuera del campo. “Estoy emocionado por crecer como persona, como jugador, y quiero hacerlo bien en este club. Quiero adaptarme lo antes posible, seguir creciendo como jugador y abrir puertas de nuevo al fútbol venezolano. Nada es imposible”, añadió.

El West Ham United dio la bienvenida al internacional venezolano y le deseó éxito en esta nueva etapa, en la que buscará consolidarse en el fútbol inglés y sumar minutos en la Premier League bajo los colores Claret and Blue.

