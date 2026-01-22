Vasco Aguirre busca despejar dudas con México ante Panamá y Bolivia

Javier “Vasco” Aguirre, entrenador de México, comentó que usará los partidos del Tri ante Bolivia y Panamá para despejar dudas a seis meses del Mundial.

“Estos partidos, ante Panamá y Bolivia, son evidentemente para disipar algunas dudas, porque claro que estamos muy avanzados en la elección de los jugadores, ya tenemos una idea de juego, pero esto se va a plasmar cuando ya tengas un equipo base y entrenamientos”, explicó el técnico en una conferencia de prensa previa al amistoso con la “roja centroamericana” de este jueves.

El 'VASCO' DISIPARÁ DUDAS. 😯🇲🇽 Mucha atención a las palabras de Javier Aguirre en la previa de los partidos de la Selección Mexicana frente a Panamá y Bolivia en el extranjero. #PuntoFinal #MNTonFOXDeportes pic.twitter.com/pmL4l90Q87 — FOX Deportes (@FOXDeportes) January 22, 2026

La lista de los 27 jugadores convocados son todos de la Liga MX, excepto uno de la MLS. En este convocatoria hay novedades como Obed Vargas y Richard Ledezma.

Ambos jugadores nacieron en Estados Unidos, pero decidieron representar a México tras tener padres mexicanos.

Gilberto Mora estaba convocado, pero debido a una Pubalgia no jugará y el futbolista Alexis Gutiérrez tomó su puesto para los dos encuentros amistosos.

“Vasco” Aguirre elogia el trabajo de Panamá de cara al Mundial 2026

Aguirre elogió de manera especial el trabajo realizado por Thomas Christiansen al frente de la selección panameña, resaltando el crecimiento táctico del equipo en los últimos años.

“Me gusta muchísimo el entrenador, hace años. Le ha metido conceptos verdaderamente muy importantes al equipo panameño. Juegan muy bien al fútbol y tácticamente son muy buenos”, afirmó.

El Vasco Aguirre también destacó a varios futbolistas del combinado canalero, entre ellos un joven talento Kadir Barría, quien milita en Botafogo brasileño, así como al guardameta del equipo, Eddie Roberts.

Aunque reconoció que es difícil mencionar con nombres propios a los jugadores que se van a enfrentar mañana, Aguirre subrayó el progreso colectivo de Panamá.

Aguirre consideró que Christiansen tiene el perfil para dirigir en ligas de mayor exposición, tras finalizar su ciclo con la selección panameña.

“Es un hombre de la escuela de Cruyff, estudioso, muy humilde en su trato. Yo creo que merece una oportunidad en Europa y en la liga de México, es un hombre muy valioso”, concluyó.

